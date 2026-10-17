Hadir di Jakarta, Malaysia Healthcare Expo 2026 Mudahkan Warga RI Cari Informasi Berobat ke Luar Negeri

ERA.id - Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) kembali diselenggarakan di Indonesia pada 15-18 Oktober 2026 di Laguna Atrium, Central Park Mall, Jakarta Barat. Gelaran ini turut dihadiri oleh Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Tuan Yang Terutama Dato’ Muzafar Shah Mustafa.

Mengusung tema 'Healing Meets Hospitality', acara ini diselenggarakan dalam rangka mendukung Malaysia Year of Medical Tourism 2026 (MYMT). Gelaran ini pun mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan dan pariwisata untuk memperluas akses masyarakat Indonesia terhadap ekosistem wisata medis di Malaysia yang terintegrasi, mulai dari layanan Kesehatan hingga pengalaman selama berada di Malaysia.

CEO Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC), Dato’ Suriaghandi Suppiah, mengatakan gelaran ini diharapkan bisa menjadi ruang yang mudah dan ramah untuk masyarakat, khususnya Indonesia dalam mendapatkan informasi.

"Kami ingin MHX menjadi ruang yang mudah dan ramah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, mengenal rumah sakit dan keahlian yang tersedia, serta bertanya langsung tentang pilihan layanan kesihatan di Malaysia. Jadi jangan sungkan, di sini tidak ada pertanyaan yang terlalu kecil," ujar Dato' Suriaghandi saat ditemui di Laguna Atrium, Central Park Mall, Jumat (16/10/2026).

Dato' Suriaghandi lantas menjelaskan tiap pasien yang datang ke luar negeri untuk berobat bukan hanya untuk mencari rumah sakit terbaik saja. Mereka yang datang ke luar negeri ingin mendapat rasa percaya dan keyakinan tentang keamanan dalam menjalani pengobatan.

Selain itu, ia menilai warga Indonesia memiliki kemiripan dengan warga Malaysia dalam urusan keluarga. Di mana biasanya, pasien yang datang untuk berobat akan selalu didampingi oleh keluarga.

"Kami tahu di Indonesia berubat jarang menjadi urusan satu orang saja. Kalau satu orang sakit, yang mengantar bisa satu keluarga. Ada suami atau istri, ada anak,

kadang om dan tante juga ikut. Kami sangat memahami itu, kerana di Malaysia pun sama," ungkapnya.

Kebiasaan itu pun selalu menjadi salah satu pertanyaan besar yang sering diterima mengenai pengobatan di luar negeri. MHTC pun menjamin akan melayani pasien maupun keluarga dengan sangat baik tanpa perlu khawatir.

"Bagi pasien internasional, khususnya dari Indonesia, kami ingin Malaysia Healthcare memberikan rasa aman, dekat, dan seperti berada di rumah sendiri. Seperti hangatnya pelukan seorang ibu. Kerena obat bisa menyembuhkan penyakit, tapi rasa takut hanya bisa disembuhkan oleh kehangatan," kata Dato'Suriaghandi,

"Itulah kepercayaan dan kenyamanan yang ingin kami bangunkan melalui Malaysia Healthcare," sambungnya.

Sementara itu, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Tuan Yang Terutama Dato’ Muzafar Shah Mustafa mengungkap harapan dari terselenggaranya acara ini. Menurutnya, acara yang digelar dari tanggal 16 hingga 18 Oktober 2026 ini bisa mempererat kerja sama antara Indonesia dan Malaysia baik di bidang wisata maupun kesehatan.

"Penyelenggaraan Malaysia Healthcare Expo Jakarta 2026 ini merupakan wujud nyata komitmen berkelanjutan Malaysia untuk lebih dekat dengan masyarakat Indonesia, sekaligus memperluas akses informasi dan pilihan layanan kesehatan yang bermutu tinggi," ungkapnya.

Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) kembali menghadirkan Malaysia Healthcare Expo (MHX) di Indonesia dan menutup rangkaian penyelenggaraan tahun ini dengan MHX Jakarta 2026, yang berlangsung pada 15–18 Oktober 2026 di Laguna Atrium, Central Park Mall, Jakarta Barat.

Dengan skala yang lebih besar, MHX Jakarta 2026 mempertemukan lebih banyak rumah sakit anggota MHTC, mitra Tourism Board, serta menghadirkan beragam informasi mengenai pilihan layanan kesehatan dan pengalaman wisata di Malaysia bagi masyarakat Indonesia.

Diselenggarakan dalam rangka mendukung Malaysia Year of Medical Tourism 2026 (MYMT 2026) yang mengusung tema “Healing Meets Hospitality”, inisiatif ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan dan pariwisata untuk memperluas akses masyarakat Indonesia terhadap ekosistem wisata medis di Malaysia yang terintegrasi, mulai dari layanan kesehatan hingga pengalaman selama berada di Malaysia.