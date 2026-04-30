Chef Expo Hadirkan Ratusan Pameran Kuliner Lintas Negara, Digelar 4 Hari di NICE PIK

ERA.id - Acara kuliner bergengsi tahunan, Chef Expo, kembali digelar untuk yang ketujuh kalinya. Gelaran ini akan diselenggarakan pada 6 hingga 9 Mei 2026 di NICE PIK 2, Jakarta.

Senior Project Manager PT Wakeni Carolyn Khoe mengatakan ajang ini merupakan hasil kolaborasi dengan Indonesia Chef Association (ICA). Carolyn mengatakan tahun ini, Chef Expo akan dihadiri oleh ratusan exhibitor dari berbagai negara, termasuk Korea Selatan.

"Tahun ini banyak banget ratusan exhibitor datang dari Indonesia, dari China, dari South Korea juga ada, dari Sweden," ujar Carolyn saat ditemui di Kebagusan, Jakarta Selatan, Kamis (30/4/2026).

Nantinya dalam acara Chef Expo tersebut akan ada demo masak bersama deretan chef ternama seperti Chef Mutho, Chef Yongki Gunawan, Chef Vindex, Sisca Soewitomo, Chef Mariska, hingga Chef Juna.

Selain itu, Chef Expo juga kembali hadir dengan kompetisi Black Box Challenge seperti sebelumnya. Berbagai kategori lomba baik untuk profesional chef maupun junior chef, seperti Indonesian Main Course (Red Meat dan Seafood), Modern Plated Dessert, Cake Decoration, serta Fruit Carving juga akan diselenggarakan.

Kemudian, tahun ini juga akan dibuka kategori lomba Rijsttafel, dengan jajaran juri yang dipimpin oleh salah satu pembina ICA, Chef Henry Alexie Bloem, yang berpengalaman bekerja di restoran berstandar Michelin Star di Negeri Kincir Angin, Belanda.

Namun yang berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya ialah program Jakarta Beer Meet.

"Jadi setiap hari mulai jam 4 sore, kita akan ada party, kita akan chill, bersantai-santai di sana. Selama 4 hari itu temanya beda-beda. Jadi nanti kita akan seru banget," jelas Carolyn.

Lebih lanjut, Presiden ICA Chef Santo mengatakan penyelenggaraan Chef Expo ini menandai komitmen untuk tetap melestarikan kuliner Indonesia hingga kancah dunia.

"Jadi tujuan dari Chef Expo ini adalah ICA ingin menunjukkan kepada semuanya, terutama seluruh rakyat Indonesia, bahwa ICA selalu berkomitmen untuk melestarikan kuliner Indonesia," ujar Chef Susanto selaku Presiden ICA.

Acara Chef Expo 2026 dijadwalkan akan ditutup oleh Ketua KADIN DKI Jakarta, Ibu Hj. Diana Dewi, pada tanggal 9 Mei 2026 pukul 16.00 WIB, yang sekaligus akan diikuti dengan penyerahan hadiah bagi para pemenang kompetisi Black Box Challenge.

Pada hari terakhir penyelenggaraan, ICA juga akan kembali menganugerahkan Indonesia Culinary Award untuk kategori Chef of the Year dan Lifetime Achievement Award kepada para chef dan tokoh kuliner yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam pelestarian dan pengembangan kuliner Indonesia.