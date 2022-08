Tak Peduli Dibuntuti China, 2 Kapal Perang AS Lintasi Selat Taiwan: Kami Bisa Beroperasi di Mana Saja yang Diizinkan Hukum Internasional

ERA.id - Dua kapal perang milik Amerika Serikat berlayar dan melintas ke Selat Taiwan pada Minggu (28/8/2022). Operasi ini merupakan pertama kalinya dilakukan AS setelah Ketua DPR Nancy Pelosi membuat marah China karena berkunjung ke Taiwan.



Dikutip dari Channel News Asia, Angkatan Laut AS membenarkan dua kapal perangnya yakni USS Chancellorsville dan USS Antietam tengah melakukan operasi di perairan tersebut.



Operasi tersebut kata Angkatan Laut AS menunjukkan komitmen negaranya terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.



"Kami berlayar dan beroperasi di mana pun yang diizinkan hukum internasional," jelas Angkatan Laut AS.



Terhadap aksi tersebut, Komando Armada Timur Militer China menegaskan terus membuntuti kapal tersebut dan terus mengingatkan kapal perang itu.