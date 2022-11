Putin Dianggap Ogah Repotkan Indonesia, Makanya Tak Datang ke G20 di Bali

ERA.id - Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie bilang absennya Presiden Rusia Vladimir Putin dalam KTT G20 di Bali, karena Putin tidak mau merepotkan RI sebagai tuan rumah.



"Putin tidak mau Indonesia 'berantem' dengan negara lain, terutama anggota G7 (negara barat), karena kehadirannya. Putin tidak mau merepotkan Indonesia. 'Berantem' dengan satu negara saja sudah merepotkan, apa lagi dengan banyak negara," kata Connie yang sempat menghadiri penutupan "the 19th Annual Meeting of the Valdai Discussion Club" di Moskow, Rusia pada Kamis (27/10) silam.



Connie sendiri mengaku itu pada Jumat sore kepada Antara. Ia menyadari bahwa semua pihak menginginkan dan berharap Putin hadir di Bali dan mengikuti seluruh pertemuan di KTT G20, di mana Indonesia memegang keketuaannya. Tapi ya itu tadi, Putin tidak mau merepotkan RI sebagai tuan rumah.



Menurut Connie, Putin menganggap RI sebagai sahabat, sehingga ia memanggil Presiden Jokowi sebagai "saudara kami". Karena itu, ia (Putin) tidak akan hadir di Bali, karena menghormati "saudaranya" dan tidak ingin merepotkan RI.



Mengenai kesertaan dirinya dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto dalam pertemuan di Moskow, Rusia, Connie menuturkan, Putin punya klub diskusi (valday) dimana saat itu mengumpulkan 111 ilmuwan/akademisi dari 44 negara dengan latar belakang berbagai disiplin keilmuan dan membahas berbagai sudut geopolitik, keamanan energi, sumber daya alam, ekonomi, perdagangan dunia.



"Awalnya saya sempat tertanya ke Pak Andi (Gubernur Lemhannas), kok kita yang dari Indonesia nggak ditanyai, karena dari beberapa negara lain diminta bertanya. Saya merasa pertanyaan saya lain. Setelah itu baru Indonesia diberi kesempatan bertanya," ujarnya pula.



Connie menuturkan, pertanyaan yang ia sampaikan bahwa kehadiran Rusia di KTT G20 di Bali sangat penting, karena ini kehormatan Presidensi RI. Kedua prinsip Bung Karno (Soekarno) yang Non-Blok yang ingin semua pakta pertahanan di muka bumi harus dihapuskan. Dunia harus fair untuk semua orang dan semua negara.



Untuk pertanyaan ketiga Connie mengaku sempat lupa, karena melihat tatapan tajam Putin (jarak 4 meter dengan Connie). "Namun, setelah itu ketegangan berakhir hingga suasana jadi cair, ketika dirinya mengemukakan ingin berfoto bersama dengan Putin," katanya lagi.



"Saya juga bilang bahwa banyak orang Indonesia menjadi penggemar Rusia/Putin, sehingga semua orang bilang 'uraaa...'," ujarnya sambil tersenyum.