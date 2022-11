Sebanyak 800 Penumpang Positif Covid-19, Kapal Pesiar Berlabuh di Sydney

ERA.id - Sebuah kapal pesiar dengan ratusan penumpang positif Covid-19 berlabuh di Sydney, Australia, Sabtu (12/11/2022). Sedikitnya 800 dari 4.600 penumpang dinyatakan positif Covid-19.



Kapal pesiar Majestic Princess tiba di Circular Quay, setelah berlayar dari Selandia Baru selama 12 hari. Setelah pengujian masal 800 orang dinyatakan positif Covid-19 dengan gejala ringan dan beberapa tanpa gejala.



"Semua kasus positif bergejala ringan atau tanpa gejala, dan para tamu diisolasi di kabin mereka dan kemudian dipisahkan dari tamu yang tidak terkena dampak," kata perwakilan perusahaan induk Princess Cruises Briana Latter, dikutip CNN, Senin (14/11/2022).



Sementara itu, Marguerite Fitzgerald, presiden operator kapal pesiar Carnival mengatakan, penumpang yang dinyatakan positif akan dibantu oleh para staf untuk mendapat akses transportasi pribadi dan akomodasi untuk menyelesaikan isolasi mereka.



Begi penumpang yang dinyatakan negatif telah diizinkan untuk meninggalkan kapal. Sementara kapal pesiar melanjutkan perjalanannya ke Melbourne dan Tasmania.



"Carnival telah memberi tahu NSW Health bahwa mereka membantu penumpang dengan Covid-19 untuk membuat pengaturan perjalanan selanjutnya yang aman," kata perwakilan Kesehatan New South Wales.



Diketahui Carnival Australia telah melakukan lebih dari 50 pelayaran internasional dan domestik. The Majestic Princess bukanlah pelayaran Karnaval pertama yang dilanda wabah Covid. Sebelumnya tiga kapal lain juga turut mengalami hal serupa seperti Ruby Princess, Diamond Princess, dan Grand Princess.