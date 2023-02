Dari Pendaratan di Bulan hingga Kematian Putri Diana, Berikut Teori Konspirasi yang Paling Menggemparkan Dunia

ERA.id - Konspirasi terkadang nyata. Namun, berkat algoritma media sosial yang mendorong pengguna ke arah konten konspirasi yang lebih emosional. Terdapat teori konspirasi yang menggemparkan dunia yang akan dibahas dalam artikel ini.

Teori konspirasi yang paling populer seringkali sangat sulit untuk dibantah: Beberapa mungkin mengandung butiran kebenaran atau memenuhi kebutuhan emosional para penganutnya.

Para penganut teori konspirasi yang keras sangat ahli dalam rasionalisasi bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka. DIlansir dari live science, berikut ini beberapa di antaranya:

Teori Konspirasi yang Menggemparkan Dunia

9/11

Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa serangan teroris pada 11 September 2001 memang merupakan hasil dari sebuah konspirasi: konspirasi antara Osama bin Laden dan para pembajak yang sebagian besar berasal dari Arab Saudi.

Namun, hal ini terlalu sederhana bagi sebagian orang. Para penganut teori konspirasi memiliki berbagai penjelasan yang jauh lebih kompleks tentang apa yang terjadi di World Trade Center dan Pentagon pada hari itu.

Beberapa teori konspirasi yang terkenal percaya seperti serangan itu didalangi oleh Israel. Banyak yang mengklaim bahwa karena "bahan bakar jet tidak dapat melelehkan balok baja," Menara Kembar pasti telah diruntuhkan dengan penghancuran terkendali dari bom yang ditanam sebelum pesawat menabrak. (Namun sebuah film dokumenter NOVA tahun 2006 menyanggah klaim ini.

Faktanya, sangat mungkin kolom-kolom yang menopang gedung pencakar langit runtuh secara dahsyat ketika terkena api yang membakar beberapa lantai).

Kematian Putri Diana

Dalam beberapa jam setelah kematian Putri Diana pada 31 Agustus 1997, di sebuah terowongan jalan raya di Paris, teori konspirasi pun beredar.

Bangkai mobil dalam kecelakaan Putri Diana (Twitter)

Seperti halnya kematian John F. Kennedy, gagasan bahwa sosok yang begitu dicintai dan terkenal dapat dibunuh secara tiba-tiba sangatlah mengejutkan. Hal ini terutama terjadi pada Putri Diana.

Namun, tidak seperti banyak teori konspirasi lainnya, teori yang satu ini menyoroti Mohamed Al-Fayed, ayah dari Dodi Al-Fayed, yang terbunuh bersama Diana. Al-Fayed mengklaim bahwa kecelakaan itu sebenarnya adalah pembunuhan oleh badan intelijen Inggris, atas permintaan Keluarga Kerajaan Inggris.

Klaim Al-Fayed diperiksa dan dianggap tidak berdasar oleh penyelidikan tahun 2006; tahun berikutnya, pada penyelidikan Diana menyatakan bahwa "Teori konspirasi yang dikemukakan oleh Mohamed Al Fayed telah diperiksa dengan cermat dan terbukti tidak memiliki substansi apa pun."

Pendaratan di Bulan

NASA mendaratkan astronot di bulan pada tahun 1969. Pada tahun 1970-an, sebuah konspirasi aneh muncul - bahwa pendaratan di bulan tidak pernah terjadi.

pendaratan manusia di bulan (Twitter)

Konspirasi ini dijelaskan dalam sebuah buku terbitan tahun 1976, "We Never Went to the Moon: Penipuan Tiga Puluh Miliar Dolar Amerika," dan sebuah film tahun 1978, "Capricorn One."

Bahkan pada tahun 2001, ada film dokumenter Fox, "Teori Konspirasi: Apakah Kita Mendarat di Bulan?" yang mengulas klaim bahwa seluruh program pendaratan Apollo di bulan adalah palsu.

Ada banyak sanggahan terhadap berbagai klaim tipuan tentang bulandan kemudian ada masalah ratusan pon batu bulan yang telah dipelajari di seluruh dunia dan diverifikasi berasal dari luar bumi.

Bagaimana NASA mendapatkan batu-batu tersebut jika bukan saat pendaratan di bulan? Mengapa para ilmuwan dari seluruh dunia rela berpartisipasi dalam tipuan badan antariksa Amerika ini?

Selain teori konspirasi yang menggemparkan dunia, ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Ingin tahu informasi menarik lainnya?