Beasiswa S2 Khusus Perempuan, Tertarik Ingin Kuliah di Inggris?

Selain beasiswa-beasiswa seperti LPDP dan Ford Foundation, masih banyak lagi beasiswa S2 khusus perempuan yang dibuka untuk umum.

Dengan demikian, maka perlu riset dan pengecekan secara menyeluruh mengenai beasiswa yang tersedia untuk menemukan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan dan minat pribadi.

Salah satu program beasiswa yang didukung adalah teknologi (Unsplash)

Beasiswa S2 Khusus Perempuan untuk Umum

British Council Women in STEM Scholarships

British Council membuka 97 kursi beasiswa di tahun ajaran 2023 – 2024 ini. Beasiswa tersebut terbuka untuk umum dan dapat diikuti oleh berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia.

Adapun beberapa keuntungan dari penerima beasiswa ini di antaranya:

● tanggungan biaya kuliah penuh (berdasarkan program studi yang diambil)

● tunjangan hidup bulanan

● biaya perjalanan

● visa

● tunjangan kesehatan

● tunjangan khusus bagi seorang ibu

● dukungan keterampilan bahasa Inggris (IELTS).

Adapun beberapa fokus dalam beasiswa ini di antaranya beberapa jurusan di beberapa universitas seperti Middlesex University, University of Strathclyde, dan Newcastle University, berikut beberapa di antaranya:

Middlesex University

● Data Science

● Computer Science

● Industry4.0/Digital Transformation

● Intelligent Telecommunications Engineering

● Engineering Management

Robotics

● University of Strathclyde

● Applied Statistics in Health Science

● Artificial Intelligence and Applications

● Biomedical Engineering

● Civil Engineering with Structural Engineering and Project Management

● Climate Change Adaptation

● Clinical Health Psychology

● Digital Health Systems

● Digital Manufacturing

● Economics and Policy of Energy and Climate Change

● Global Environmental Law and Governance

● Health Analysis, Policy and Management

● Renewable Energy and Decarbonisation Technologies

● Sustainable Engineering: Advanced Construction Technologies and BIM (Building Information Management)

● Sustainable Engineering: Renewable Energy Systems and the Environment, Sustainability and Environmental Studies

Newcastle University

● Hydrogeology and Water Management

● Renewable Energy Enterprise Management (REEM)

● Environmental Engineering

● Marine Ecosystems and Governance

● Global Public Health MSc

● Sustainable Chemical Engineering

● Hydrology and Water Management.

Persyaratan Beasiswa British Council Women in STEM Scholarships

Dilansir dari laman Beasiswa Pascasarjana, berikut ini beberapa syarat mendaftar Women in STEM Scholarships:

● Berkelamin perempuan

● Penduduk tetap dan pemegang paspor dari salah satu negara yang memenuhi syarat (Indonesia salah satunya)

● Dapat mengambil program studi di Inggris untuk tahun ajaran dari September/Oktober 2023 – 2024

● Dapat menunjukkan kebutuhan untuk dukungan keuangan

● Memiliki gelar sarjana

● Tidak pernah studi pada jenjang gelar yang sama di Inggris atau baru-baru ini tinggal di Inggris

● Lolos syarat kemampuan bahasa Inggris dari universitas mitra di Inggris

● Kembali ke negara asal minimal dua tahun setelah pemberian beasiswa berakhir.

● Aktif di lapangan dengan pengalaman kerja atau minat yang terbukti di bidang studinya.

● Aktif dengan program studinya dan berkomitmen untuk terlibat sebagai alumni beasiswa British Council yang kompeten.

