Viral Foto Rontgen Pria Amerika Kemasukan Barbel di Duburnya, Dikira di Indonesia

ERA.id - Baru-baru ini viral foto X-ray atau rontgen dubur seseorang yang kemasukan barbel dan diduga terjadi di Indonesia. Foto tersebut diunggah akun @radiologizone di Instagram pada 7 Maret lalu dengan caption: Mau heran. Tapi ini Indonesia.

Namun, setelah ditelusuri, ternyata kejadian tersebut bukan terjadi di Indonesia, melainkan di Pennsylvania, Amerika Serikat (AS) pada 2017 silam.

Kasus barbel yang menyangkut di dubur tersebut menimpa seorang pria berusia 50 tahun dan tercatat di jurnal berjudul Successful Retrieval of a Retained Rectal Foreign Body in the Emergency Department.

Dokter di Guthrie Robert Packer Hospital menemukan barbel seberat dua kilogram tersangkut di tubuh pria itu. Pasien lalu menjalani prosedur ekstraksi untuk mengeluarkan benda asing tersebut dari tubuhnya. Pasca beberapa jam operasi, pasien diperbolehkan pulang.

Adapun pria itu memasukkan barbel ke duburnya dengan sengaja. Motifnya adalah percobaan atau eksperimen untuk kepuasan seksual.