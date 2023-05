Dikabarkan Meninggal Dunia karena Dibunuh, Reaksi Menohok Agnez Mo: Artinya Panjang Umur

ERA.id - Jagat maya dihebohkan dengan kabar Agnes Monica atau Agnez Mo meninggal dunia karena dibunuh oleh orang tak dikenal di Amerika Serikat. Mengetahui kabar itu, pelantun lagu "Coke Bottle" ini akhirnya buka suara.

Dengan reaksi menohok, kekasih Adam Rosyadi ini tidak masalah akan berita tersebut. Ia merasa semua itu akan berbalik menjadi doa agar panjang umur.

"Oh nggak apa-apa, itu artinya panjang umur," kata Agnez Mo, dikutip dari kanal YouTube Was Was.

Agnez Mo (Foto: YouTube/WasWas)

Sebelumnya, penyanyi berusia 36 tahun ini dikabarkan tewas mengenaskan dengan cara dibunuh oleh seseorang tak dikenal saat berada di Amerika Serikat. Berita itu beredar di YouTube dan video yang menampilkan wajah Agnez Mo dengan suasana rumah duka serta peti mati.

Lebih menghebohkannya berita itu tersebar di Facebook. Akun Shakila Andirani membagikan berita tersebut. Hingga akhirnya, kabar itu menjadi viral dimedia sosial.

Agnez Mo (Foto: Facebook)

"Kabar ini telah diunggah oleh beberapa akun media sosial dan menjadi perbincangan di kalangan netizen. Ada beberapa spekulasi mengenai penyebab kematian Agnez Mo, salah satunya adalah bahwa dia dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Namun, belum ada keterangan resmi dari keluarga atau pihak berwenang terkait hal ini," tulisnya sembari menyertakan tautan video YouTube.

Dalam video itu, judul tersebut menyebutkan bahwa Agnez Mo meninggal dunia.

"Agnes Monika Meninggal Dunia di Amerika Kini Jenazah Dipulangkan ke Indonesia," demikian bunyi judul berita tersebut.

Tak hanya sekali, Agnez Mo sebelumnya pernah dikabarkan meninggal dunia saat berada di salon pada 2019 silam. Narasi dalam video tersebut bertuliskan "Beberapa hari tak keluar rumah, Agnez Mo ditemukan tewas di salon". Dilansir dari Kominfo.go.id, berita Agnez Mo meninggal dunia bisa dipastikan hoaks.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya adalah korban yang meninggal akibat dibunuh di salon bukanlah "Agnes Mo" seorang artis seperti yang dikira oleh orang-orang di media sosial, melainkan korban bernama asli Riesa Febria Rusady dan memiliki nama panggilan Agnes Monica.

Menanggapi hal itu Agnez memberikan klarifikasi nya dengan memposting sebuah foto poster yang menunjukkan jika dirinya akan hadir dalam salah satu acara yang terselenggara di Los Angeles, Amerika Serikat.