Singgung Pemerintah China, Komedian Malaysia 'Uncle Roger' Dibanned Weibo

ERA.id - Standup Komedian kelahiran Malaysia Nigel Ng atau yang akrab disapa Uncle Roger di-banned dari media sosial China 'Weibo' usai melempar candaan terkait dengan pemerintahan Negeri Tirai Bambu itu.

Dikutip dari The Guardian, Uncle Roger mengunggah video yang berjudul "Uncle Roger about to get cancelled" pada 16 Mei lalu. Kemudian video itu pun viral.

Candaan tersebut dilontarkan Uncle Roger saat mengisi acara di sebuah tempat dan menanyakan salah satu penonton yang hadir.

Uncle Roger pun bertanya dari mana asal penonton tersebut. Ketika diketahui berasal dari China, Uncle Roger langsung menyebut China merupakan negara yang baik dan bagus.

Pernyataan itu juga disambut tawa dari penonton lainnya.

Kemudian, Uncle Roger bertanya kepada penonton apakah ada yang berasal dari Taiwan.

"Bukan negara beneran, Saya harap kamu bergabung dengan China," kata Nigel Ng yang disambut tertawa penonton.

Kemudian pada Sabtu, akun Uncle Roger di sosial media Weibo pun di-banned.

Tertulis pesan dalam akun tersebut "Akun ini telah melanggar regulasi dan aturan,"

Namun, Weibo tak memberi penjelasan lebih lanjut.