Viral Pejabat Partai Komunis China Bermesraan dengan Staf, Langsung Dicopot dari Jabatannya

ERA.id - Seorang direktur eksekutif salah satu badan usaha milik pemerintah China, dicopot dari jabatannya dalam perusahaan dan kedudukannya dalam partai berkuasa, setelah diketahui memiliki hubungan di luar nikah dengan stafnya.

Ini merupakan bentuk perhatian perusahaan terhadap kasus ini dan sebagai tindak lanjut dari hasil investigasi, demikian pernyataan CNPC (Beijing) Project Management Company seperti dilaporkan media setempat, Jumat.

Anak perusahaan China National Petroleum Corporation (CNPC), BUMN yang bergerak dalam bidang perminyakan, itu mengambil tindakan tegas setelah foto dan video seorang direktur eksekutifnya Hu Jiyong yang sedang berjalan dengan seorang perempuan viral di media-media sosial pada Rabu (7/6).

Dia berjalan bergandengan tangan dengan staf perempuannya di Jalan Chunxi, Kota Chengdu, Provinsi Sichuan.

Dalam foto yang beredar, Hu berpakaian rapi dengan atasan kaus pendek berkerah warna merah jambu dan bawahan abu-abu.

In China, good character is expected from celebrities, entrepreneurs, corporate leaders, and brand reps alike. Recently, Hu Jiyong, the GM of Beijing Huanqiu Construction Co, a PetroChina subsidiary, made headlines when he was caught on camera with his mistress in Chengdu. 👇 pic.twitter.com/Rn45N3bTWO