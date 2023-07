Sosok Briptu Tiara Nissa Zulbida Jadi Lulusan Terbaik di Turki, Begini Kata Presiden Erdogan

ERA.id - Briptu Tiara Nissa Zulbida, polisi wanita (Polwan) asal Polda Jawa Timur ditetapkan sebagai lulusan terbaik di Turkish National Police Academy (TNPA). Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri, mengatakan Sosok Briptu Tiara Nissa Zulbida masuk dalam daftar lima besar lulusan terbaik dan menerima kesempatan untuk berpidato di hadapan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

"Briptu Tiara berhasil meraih peringkat lima besar terbaik dan menjadi salah satu perwakilan peserta didik internasional yang diberikan kesempatan menyampaikan speech dalam bahasa Turki di hadapan Presiden Erdogan serta seluruh tamu undangan yang hadir," kata Ramadhan, Jumat 28 Juli 2023.

Menempuh Pendidikan Bersama Dua Personel Lainnya

Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan menjelaskan, selain Briptu Tiara, masih ada dua personel Polri lainnya yang menempuh pendidikan yang sama, yaitu Ipda Regina Setiawan dari Polda Kepri, Bripka Hilman Lasmana dari Polda Jawa Barat. Ketiga personel Polri tersebut, jelas dia, mengikuti pendidikan jenjang master (S2) nontesis dan pengembangan kompetensi untuk perwira polisi tingkat pertama atau Capacity Building “The First Level Police Chief Training and The Non Thesis Master Degree” selama dua tahun dengan 84 peserta didik internasional lainnya.

Briptu Tiara Nissa (Foto: Istimewa)

Penyelenggaraan wisuda kelulusan tersebut dilakukan pada tanggal 26 Juli 2023 waktu setempat, dan dipimpin langsung oleh Presiden Erdogan.

"Kedutaan Besar RI Ankara didampingi oleh Atase Polri turut menghadirinya acara wisuda," ujar Ramadhan. Ramadhan menyebutkan, ketiga personel Polri tersebut menjalani seluruh rangkaian kegiatan pendidikan TNPA yang dilakukan dengan baik dan lancar.

“Selanjutnya, ketiga personel Polri akan kembali ke Indonesia pada Sabtu, 29 Agustus 2023,” jelas Karopenmas.

Polisi wanita yang berasal dari Kedinasan Polda Jatim ini mengawali pendidikan Akademi Kepolisiannya pada tahun 2021 di Pusat Pelatihan Kepolisian Negara Republik Turki yang selanjutnya sukses merampungkan pendidikannya pada tahun 2023.

“Saya bangga lulus hari ini setelah melewati pendidikan Kepolisian yang kami terima di Akademi Kepolisian Turki, yang merupakan Instansi terkemuka negara Republik Turki, yang telah menerima kami di dalam milestone perjalanan ini untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk bangsa dan negara,” demikian pembukaan pidato Nissa.

Erdogan Titip Salam untuk Jokowi

Nissa mengatakan bahwa peran dari setiap lulusan Akademi Kepolisian Turki sangatlah penting, agar dapat membawa nilai-nilai kebudayaan serta visi dan misinya dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik untuk bangsa dan negaranya masing-masing.

“Selama ini kami menerima pelatihan dari Akademi Kepolisian Turki yang dipersiapkan secara profesional dan berkesempatan untuk dapat mengadopsi budaya beserta visi dan misinya yang akan memberikan kontribusi bagi kami dan masyarakat,” Nissa melanjutkan.

Adapun secara langsung, Erdogan memberikan cinderamata kelulusan untuk Nissa sebagai salah satu peserta didik terbaik dan menitipkan salamnya untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

“Benden Widodo’ya Selam, Endonezya’ya Selam,” ucap Erdogan yang artinya sampaikan salam dari saya untuk Bapak Joko Widodo dan untuk Indonesia.

Demikianlah ulasan tentang sosok Briptu Tiara Nissa, polwan Indonesia yang berhasil meraih prestasi sebagai lulusan terbaik di Turki.

