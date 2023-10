Kongres AS Disebut Setujui Permintaan Dana Darurat Militer Israel

ERA.id - Israel disebut meminta bantuan militer darurat sebesar 10 miliar dolar AS (Rp156,5 triliun) kepada Amerika Serikat. Permohonan bantuan ini disebut sudah masuk rancangan undang-undang Kongres AS.

Menurut laporan The New York Times, tiga pejabat yang mengetahui perihal tersebut, mengatakan bahwa paket bantuan tersebut sedang dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang (RUU) oleh Kongres AS melalui koordinasi dengan Gedung Putih.

RUU itu juga mencakup dana yang diupayakan pemerintahan Biden untuk Ukraina, Taiwan, dan perbatasan AS-Meksiko.

Pada Minggu, Ketua Senat Mayoritas Chuck Schumer mengatakan dalam kunjungannya ke Israel bahwa anggota parlemen AS menyediakan untuk Tel Aviv amunisi 155 milimeter, amunisi pengganti untuk sistem pertahanan rudal Iron Dome, bom berkendali presisi, dan perlengkapan JDAM untuk mengubah bom standar menjadi amunisi presisi.

Menyusul serangan lintas batas oleh kelompok Hamas Palestina, Israel telah melancarkan serangan udara besar-besaran di Jalur Gaza yang menyebabkan lebih dari 1 juta orang mengungsi, yakni hampir setengah dari total populasi di wilayah tersebut, menurut Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Gaza mengalami krisis kemanusiaan yang mengerikan karena tidak adanya listrik, air, makanan, bahan bakar dan pasokan medis hampir habis ketika warga sipil mengungsi ke wilayah selatan menyusul peringatan Israel untuk mengevakuasi wilayah utara.

Pertempuran dimulai ketika Hamas pada 7 Oktober memulai Operasi Badai Al-Aqsa, sebuah serangan mendadak multi-cabang termasuk rentetan peluncuran roket dan infiltrasi ke Israel melalui darat, laut dan udara. Serangan tersebut merupakan pembalasan atas penyerbuan Masjid Al-Aqsa dan meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina.

Militer Israel kemudian meluncurkan Operasi Pedang Besi dengan menargetkan Hamas di Jalur Gaza.

Setidaknya 2.808 warga Palestina, termasuk 750 anak-anak, tewas dalam serangan udara Israel di Gaza. Lebih dari 1.400 warga Israel tewas dalam konflik tersebut.