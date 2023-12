Iring-iringan Mobil Kepresidenan Ditabrak, Joe Biden Langsung Diamankan Agen Rahasia

ERA.id - Iring-iringan mobil kepresidenan Joe Biden dikabarkan ditabrak oleh sebuah mobil di pusat kota Wilmington. Tabrakan itu terjadi ketika hujan desar melanda kota dan langsung dibawa oleh agen rahasia.

Insiden tabrakan itu terjadi di pusat kota Wimington sekira pukul 20.07 waktu setempat. Tabrakan disebut melibatkan sebuah mobil yang menabrak iring-iringan mobil SUV pengamanan presiden.

Menurut Gedung Putih, kejadian itu terjadi setelah acara makan malam bersama anggota tim pemilihan di markas Biden-Harris 2024.

🚨#BREAKING: Clearer footage of the Presidential motorcade incident shows the moment when Joe Biden was walking out of his campaign headquarters and about 9 seconds into the footage, you can hear the crash as a car collides with his motorcade. The driver of the car is reportedly… pic.twitter.com/LZnPoBkTtM