Tanpa Didampingi Meghan Markle, Pangeran Harry Jenguk Raja Charles Usai Didiagnosis Kanker

ERA.id - Pangeran Harry menjengku Raja Charles ke Istana Buckingham usai mendapat kabar penyakit sang ayah. Harry datang seorang diri tanpa didampingi istrinya, Meghan Markle, dan kedua anaknya.

Pangeran Harry tiba pada hari Selasa (6/2/2024) setelah naik penerbangan dari Los Angeles pada hari Senin dan dilaporkan melakukan perjalanan ke Clarence House, tempat Raja Charles dan Ratu Camilla tinggal di London.

Ayah dan anak tersebut diyakini telah melakukan pertemuan pribadi singkat, dilaporkan bersatu kembali untuk pertama kalinya sejak upacara penobatan pada Mei 2023.

"Itu bagus. Mudah-mudahan (Harry) suatu saat nanti juga akan membawa cucu-cucunya, karena itu akan menjadi hal yang menyenangkan bagi mereka semua," kata sumber terdekat kerajaan, dikutip People, Kamis (8/2/2024).

Sementara Duke of Sussex menghabiskan waktu bersama ayahnya sebelum Raja melakukan perjalanan kembali ke Sandringham, sumber kerajaan mengatakan "tidak ada rencana" bagi Pangeran Harry dan saudaranya, Pangeran William, untuk berkumpul.

Meski datang menemui sang ayah, Harry dilaporkan langsung kembali ke Amerika Serikat pada Rabu (7/2/2024). Menurut laporan The Sun, Duke of Sussex, terlihat di Bandara Heathrow London setelah menghabiskan sekitar 24 jam di Inggris.

Selama berada di Inggris, tidak diketahui di mana Pangeran Harry tinggal untuk bermalam.

Harry dan istrinya, Meghan Markle, “diminta untuk mengosongkan” rumah mereka di Frogmore Cottage di Windsor pada Maret 2023 setelah mundur dari peran kerajaan mereka pada tahun 2020 dan pindah ke AS, kata seorang juru bicara pada saat itu.

Pasangan itu menetap di negara bagian asalnya di California bersama putra mereka Pangeran Archie, dan kemudian menyambut putri mereka, Putri Lilibet, di Amerika Serikat pada tahun 2021.

Pangeran Harry juga melakukan perjalanan singkat serupa ke negara asalnya ketika dia melakukan perjalanan sejauh 5.400 mil dari California ke London pada bulan Mei untuk penobatan ayahnya.

Hanya beberapa jam setelah upacara penobatan di Westminster Abbey, Duke of Sussex menuju ke bandara untuk kembali ke rumah dan menandai ulang tahun ke-4 Pangeran Archie, yang jatuh pada hari yang sama dengan acara kerajaan.

Duke of Sussex terakhir kali berada di Inggris ketika dia menghadiri WellChild Awards pada bulan September. Harry telah menjadi pelindung badan amal tersebut, yang mendukung anak-anak yang sakit parah dan keluarga mereka sejak 2007.

Pangeran Harry dan Meghan akan mengunjungi Kanada mulai 14 Februari hingga 16 Februari untuk perayaan One Year to Go Invictus Games Vancouver Whistler 2025.

Selama kunjungan tiga hari mereka, pasangan ini diharapkan untuk bergabung dengan anggota Kamp Pelatihan Musim Dingin di negara-negara peserta, yang memberikan kesempatan bagi anggota Komunitas Invictus Internasional, termasuk manajer tim, pelatih, dan pesaing, untuk merasakan olahraga adaptif musim dingin menjelang Olimpiade musim dingin tahun depan.

Pangeran Harry, mantan kapten Angkatan Darat Inggris, mendirikan turnamen olahraga adaptif internasional untuk personel dan veteran yang terluka, dan sakit pada tahun 2014.

Diketahui bahwa Raja Charles, secara pribadi memberi tahu kedua putranya serta anggota keluarga lainnya tentang diagnosis kankernya sebelum Istana Buckingham membuat pengumuman publik pada hari Senin.

Dua hari yang lalu, istana mengumumkan bahwa raja menerima pengobatan untuk “suatu bentuk kanker” dengan pernyataan 138 kata. Diagnosis tersebut dipublikasikan tak lama setelah Raja Charles menjalani prosedur untuk mengobati pembesaran prostat jinak pada 26 Januari.

Kabar terbaru ini muncul satu minggu setelah Raja meninggalkan Klinik London setelah tinggal selama tiga hari setelah operasi. Namun, dia tidak menderita kanker prostat.

“Selama prosedur pembesaran prostat jinak yang dilakukan Raja baru-baru ini di rumah sakit, ada masalah terpisah yang menjadi perhatian. Tes diagnostik selanjutnya telah mengidentifikasi suatu bentuk kanker,” memulai pernyataan dari Istana Buckingham.

“Yang Mulia hari ini memulai jadwal perawatan rutin, yang selama itu beliau telah disarankan oleh dokter untuk menunda tugas-tugas publik. Selama periode ini, Yang Mulia akan terus menjalankan urusan negara dan urusan resmi seperti biasa,” lanjutnya.

"Raja berterima kasih kepada tim medisnya atas intervensi cepat yang mereka lakukan, yang dimungkinkan berkat prosedur rumah sakit baru-baru ini. Dia tetap positif mengenai perawatannya dan berharap dapat kembali menjalankan tugas publik sesegera mungkin," tambah pernyataan itu.