Joe Biden Janji Bangun Jembatan Baltimore yang Ambruk Usai Ditabrak Kapal Kargo

ERA.id - Presiden Joe Biden berjanji akan mendanai pembangunan kembali jembatan yang runtuh di pelabuhan Baltimore. Pendanaan ini akan dikucurkan dari dana federal secara penuh.

Presiden Amerika Serikat itu berjanji bahwa pemeritah federal akan membayar penuh biaya untuk membangun kembali jembatan Francis Scott Key di Baltimore. Biden berharap janjinya itu disetujui oleh Kongres AS.

“Saya bermaksud agar pemerintah federal membayar seluruh biaya pembangunan kembali jembatan itu dan saya berharap Kongres mendukung upaya saya,” kata Biden, dikutip Reuters, Rabu (27/3/2024).

Sebuah kapal berbendera Singapura dengan nama Dali yang penuh dengan kontainer menabrak jembatan saat berlayar keluar dari Baltimore, Maryland, Selasa (26/3/2024) pagi. Kapal dengan tujuan Sri Lanka itu menyebabkan runtuhnya jembatan Francis Scott Key dan memaksa pelabuhan Baltimore ditutup sementara.

Tim penyelamat berhasil mengevakuasi dua orang yang selamat, salah satunya dirawat di rumah sakit, dan sedang mencari korban lainnya di Sungai Patapsco setelah jembatan logam besar di Jembatan Francis Scott Key sepanjang 2,57 km ambruk ke dalam air sedingin es sekitar pukul 01.30 waktu setempat.

Biden mengatakan operasi pencarian dan penyelamatan menjadi prioritas utama atas insiden tersebut. Menurut laporan, enam orang dinyatakan hilang akibat insiden tersebut.

Jembatan Francis Scott Key adalah jalan raya utama bagi pengemudi antara New York dan Washington yang berusaha menghindari pusat kota Baltimore. Jalur ini adalah salah satu dari tiga cara untuk melintasi Pelabuhan Baltimore, dengan volume lalu lintas 31.000 mobil per hari atau 11,3 juta kendaraan per tahun.

Terkait janji Biden yang ingin membiayai pembangunan kembali jembatan yang ambruk, dia mengatakan pihak kapal dan operatornya bisa saja melakukan hal tersebut. Akan tetapi, Biden menegaskan pemerintah tidak ingin menunggu hasil dari pemeriksaan tersebut.

"Bisa jadi, tapi kami tidak akan menunggu hal itu terjadi. Kami akan membiayai pembangunan kembali dan pembukaan jembatan tersebut,” kata Biden.

Proyek infrastruktur skala besar biasanya dibiayai oleh kombinasi pemerintah negara bagian dan federal. Biden mengatakan dia akan pergi ke Baltimore “secepat mungkin,” tetapi tidak memberikan waktu pastinya.