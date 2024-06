Momen Haru Jamaah Haji Tertua di Dunia Tiba di Tanah Suci

ERA.id - Jamaah haji tertua di dunia tiba di Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji 1445 Hijriah/2024. Jamaah haji tertua itu berasal dari Aljazair berusia 130 tahun.

Sarahouda Stiti, yang mengaku perempuan berusia 130 tahun asal Aljazair, dinobatkan sebagai jemaah haji tertua tahun ini. Arab Saudi menyambut baik jamaah tertua itu yang tiba di Tanah Suci.

"Saudi menyambut hangat Sarahouda Stiti dari Aljazair, Pada usia 130 tahun, dia adalah jamaah haji tertua di penerbangan Saudia," demikian pernyataan otoritas setempat, dikutip SPA, Kamis (13/6/2024).

"Semoga beliau dan seluruh jamaah mendapatkan keberkahan perjalanan haji," sambungnya.

Highlights of #Saudia welcoming Sarahouda Stiti from Algeria, the oldest Hajj pilgrim, at King Abdulaziz International Airport in Jeddah. pic.twitter.com/IQzYBAUs06