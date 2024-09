Profil Henry Box Brown, Budak yang Sukses Kabur Masuk Kotak Peti

ERA.id - Kisah perbudakan di Virginia tidak lepas dari sosok Henry Box Brown. Henry yang menjadi korban perbudakan berhasil lepas dan bangkit menjadi sosok penting dalam pertunjukan antiperbudakan.

Mengutip Britanica dan Biography, Henry Box Brown lahir di sebuah perkebunan di Virginia pada 1815. Henry Box Brown menjadi budak setelah keluarganya dijual. Dia bertekad untuk melarikan diri dengan berbagai cara dan terbebas dari perbudakan.

Namun sebelum berhasil melarikan diri, Henry Box Brown mengalami pasang surut kehidupan yang suram. Pada usia 15 tahun, Henry Box Brown dikirim ke Richmond untuk bekerja di sebuah pabrik tembakau.

Selama di perkebunan tembakau itu, ia bersama orang tua dan tujuh saudaranya diperbudak di perkebunan itu. Saat pemilik perkebunan tembakau itu meninggal, Henry Box Brown harus terpisah dari keluarganya karena bekerja untuk 'bos' yang baru.

Ketika menjadi budak di perkebunan tembakau, Henry Box Brown sempat mengikuti kegiatan keagamaan di Gereja Baptis Afrika Pertama. Di sana, Henry Box Brown bertemu dengan seorang wanita yang kemudian ia nikahi bernama Nancy, yang juga diperbudak di perkebunan di dekatnya.

Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai tiga orang anak, meski tidak pernah tinggal bersama. Suatu ketika, bos Nancy menjualnya dan anak0anak mereka kepada seorang pemilik budak di Carolina Utara.

Padahal saat itu kondisi Nancy sedang hamil anak keempat mereka. Kejadian itu pun membuat Henry Box Brown terpukul dan bersumpah untuk melarikan diri dari kekejaman perbudakan.

Dia lantas meminta bantuan kepada sesama jemaat di Gereja yang sering ia datangi untuk melarikan diri. Melalui James Caesar Anthony Smith dan seorang kontak kulit putih, Samuel Smith, Henry Box Brown merencanakan aksinya untuk melarikan diri.

[REAL LIFE PESULAP! BUDAK KULIT HITAM YANG KABUR DENGAN MASUK KE KOTAK] Saat manusia sudah terdorong insting menyelamatkan diri, segala hal yang tampak mustahil bisa jadi mungkin. Ingin kabur dari perbudakan, seorang pria kulit hitam masuk ke kotak selama 27 jam... (Utas) pic.twitter.com/4Tm8BdRH8j — ERA.id (@eradotid) September 23, 2024

Rencana Henry Box Brown adalah agar dirinya sendiri dikirim sebagai kargo dari Richmond ke Philadelphia, tempat perbudakan telah dihapuskan. Cara itu lantas disetujui oleh James dan Samuel dengan menggunakan jasa Adams Express Company pada 23 Maret 1849.

Dengan kotak berukuran 1 meter x 0,8 meter x 0,6 meter, Henry Box Brown dikirim sebagai 'paket kering' oleh James dan Samuel. Kotak itu dilapisi dengan kain dan memiliki tiga lubang di bagian atasnya agar Henry Box Brown bisa bernapas.

Perjalanan Henry Box Brown menuju Philadelphia pun dimulai. Selama kurang lebih 72 jam melalui perjalanan kereta, kapal uap, dan kereta api, peti kecil itu tiba di Philadelphia dan diterima oleh perwakilan Masyarakat Anti-Perbudakan Pennsylvania, James Miller McKim.

McKim membebaskan Henry Box Brown di kantor Pennsylvania Anti-Slavery Society. Ketika keluar untuk pertama kalinya dari dalam kotak peti, Henry Box Brown menyanyikan sebuah himne yang sudah dia siapkan sebelumnya.

Setelah pelarian Henry Box Brown berjalan sukses, Samuel Smith berupaya untuk membebaskan lebih banyak budak di Richmond ke Philadelphia pada 8 Mei 1849. Sayangnya, rencana itu terbongkar dan ia kemudian ditangkap.

James Caesar Anthony juga ikut ditangkap atas tuduhan serupa, meski ia tidak menjalani hukuman.

Kebebasan Henry Box Brown dari perbudakan mengerikan di Richmond pun menuai banyak simpati masyarakat, begitu pula perbedaan pandangan. Henry Box Brown yang sempat diminta untuk merahasiakan pelariannya, justru mulai bercerita dan membagikan kisahnya kepada publik.

Perjalanan itu pun membawa Henry Box Brown ke panggung Konvesi Masyarakat Anti-Perbudakan New England di Boston. Selama di wilayah itu, dia berkeliling untuk membagikan kisah keberhasilannya melarikan diri dari perbudakan.

Kisah Henry Box Brown dijadikan buku

Kisah inspiratif itu bahkan membawa penerbit Boston Charles Sterns untuk menerbitkan versi kisah itu, yang kemudian menjadi salah satu narasi perbudakan paling terkenal dalam sejarah Amerika. Charles Sterns lantas menerbitkan Narrative of Henry Box Brown, Who Escaped from Slavery Enclosed in a Box 3 Feet Long and 2 Wide pada September 1849.

Sejak saat itu, Henry Box Brown dan Stearns menghabiskan dua bulan berikutnya untuk bepergian ke seluruh New England, tempat mereka menjual buku-buku tersebut dan menyampaikan pidato-pidato antiperbudakan.

Pada bulan April 1850, Brown mengiringi ceramah-ceramah dan lagu-lagunya dengan panorama lukisan yang mengharukan, yang disebut Cermin Perbudakan karya Henry Box Brown, yang menggambarkan pengalamannya sebagai seorang budak dan sejarah serta kejahatan perbudakan.

Kongres AS sahkan Undang-undang budak buronan

Namun, pada waktu yang hampir bersamaan, Kongres AS mengesahkan Undang-Undang Budak Buronan kedua (1850), yang mengatur tentang penyitaan dan pengembalian orang-orang yang diperbudak yang telah melarikan diri dari satu negara bagian ke negara bagian lain atau ke wilayah federal.

Setelah undang-undang itu disahkan, Henry Box Brown, yang takut ditangkap, melarikan diri ke Inggris, tempat ia berhasil melakukan tur dengan panorama perbudakannya. Pelariannya kali ini kembali sukses dengan ditandai perilisan versi kedua otobiografinya pada Mei 1851.

Narrative of the Life of Henry Box Brown, Written by Himself, diterbitkan di Inggris. Meskipun judulnya demikian, Brown belakangan diketahui tidak menulis sendiri buku tersebut.

Meskipun buku kedua itu menyajikan kisah hidupnya yang lebih lengkap dan berisi perincian yang hanya dapat diberikannya. Namun penulis sebenarnya dari karya tersebut tidak diketahui.

Henry Box Brown tercatat tinggal di Inggris selama seperempat abad berikutnya, menikah dan memiliki seorang putri meskipun ada kritik bahwa ia harus membeli kebebasan istri pertamanya dan keempat anaknya.

Henry Box Brown bertengkar soal keuangan

Kesuksesan Henry Box Brown juga diwarnai dengan perselisihan. James Caesar Anthony Smith, yang membantu Henry Box Brown melarikan diri dan selama turnya di Amerika Serikat dan Inggris, menghentikan kerja samanya. Hal ini karena perselisihan keuangan yang melibatkan keduanya.

Saat itu, Smith juga melayangkan kritik kepada Henry Box Brown soal pengelolaan keuangannya. Henry Box Brown lantas memutuskan untuk menjauh dari Smith, yang mengkritiknya karena menganggap pertunjukannya berlebihan dan mementingkan keuntungan.

Pada tahun 1875, Brown kembali ke Amerika Serikat bersama istri dan anaknya yang berkebangsaan Inggris. Ia tampil sebagai pesulap untuk mencari nafkah. Sebagai bagian dari pertunjukan panggungnya, ia keluar dari kotak asli tempat ia bepergian menuju kebebasan.

Penampilan terakhir Brown yang direkam terjadi di Ontario, Kanada, pada tanggal 26 Februari 1889. Sementara tanggal dan lokasi kematiannya tidak diketahui.