Zionis Israel Sebar Video Yahya Sinwar Sebelum Wafat, Terus Melawan hingga Detik-Detik Terakhir

ERA.id - Militer Zionis Israel mengunggah rekaman momen terakhir Pemimpin Hamas Yahya Sinwar sebelum meninggal dunia. Video itu menunjukkan sosok yang disebut Sinwar melempar tongkat kayu ke arah drone yang merekamnya.

Sebelumnya, pada hari Kamis (17/10/2024), Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengumumkan Sinwar tewas di lokasi yang tidak disebutkan. Para pejabat rezim Zionis pun merayakan kematian pengganti Ismail Haniyeh itu.

Kemudian, juru bicara internasional IDF Letnan Kolonel Nadav Shoshani menyebarkan video berdurasi 48 detik di media sosial yang menggambarkan saat-saat terakhir Sinwar.

Ia tampak duduk dalam bangunan yang sudah setengah hancur di sekeliling puing-puing bangunan lain. Sebelah lengannya tampak putus dan sekujur tubuhnya diselimuti debu.

Melihat kedatangan drone tanpa awak, Sinwar segera mengacungkan tongkat kayu dengan tangan kirinya. Lalu ia melemparnya ke arah drone.

Israel made the mistake of publishing footage of Yahya Sinwar's last moments.

Wearing a kufiyyeh and severely injured, he threw a stick at the drone filming him – a final act of defiance against the Zionist occupation.

In his death, he became a legend. pic.twitter.com/bHEpPSY9TD