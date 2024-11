Dianugerahi Penghargaan Bergengsi Presiden Peru, Prabowo: Penghormatan Luar Biasa

ERA.id - Presiden RI Prabowo Subianto dianugerahi penghargaan bergengsi Grand Collar de la Orden El Sol del Peru oleh Presiden Peru Dina Boluarte dalam kunjungannya ke negara tersebut.

"Saya juga ingin menyampaikan kepada Anda kehormatan besar yang telah Anda berikan kepada saya dan negara saya dengan menganugerahkan kepada saya penghargaan bergengsi, Grand Collar de la Orden El Sol del Peru," ujar Prabowo di Istana Peru Palacio de Gobierno, Lima, Peru, dikutip Antara, Jumat (15/11/2024).

Grand Collar de la Orden El Sol del Peru atau The Order of The Sun of The Peru atau Ordo Matahari Peru merupakan penghargaan yang diberikan Peru kepada warga negaranya dan orang asing yang telah berjasa luar biasa dalam bidang-bidang seperti seni, sastra, budaya, maupun politik.

Penghargaan ini ditetapkan pertama kali pada tahun 1821 dan menjadi yang tertua di Amerika.

Presiden Prabowo menyampaikan kebanggaannya atas penghargaan yang diterimanya tersebut. Kepala Negara juga mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan pemerintah dan masyarakat Peru.

"Ini adalah penghormatan yang luar biasa," ucap Presiden.

Kunjungan ini sekaligus menandai lawatan resmi pertama Prabowo ke Peru sebagai Presiden RI. Kepala Negara pun mengundang Presiden Peru untuk melakukan kunjungan resmi ke Indonesia tahun depan.

Ajakan ini ditujukan untuk memperingati 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru yang akan dirayakan pada 2025.

"Tahun depan kita akan merayakan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Indonesia-Peru dan saya telah mengundang Ibu Presiden Republik Peru untuk mengunjungi Indonesia secara resmi pada kesempatan ulang tahun ke-50," ungkap Prabowo.

Diketahui, pertemuan antara Prabowo dan Presiden Peru menghasilkan sejumlah kesepakatan, mulai dari perjanjian ekonomi komprehensif, pemberantasan narkotika, hingga membuka akses pasar untuk produk Peru di Indonesia.

Presiden Prabowo bertemu Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Palacio de Gobierno, Lima, Peru, Kamis (14/11), merayakan 50 tahun hubungan diplomatik yang telah dijalin kedua negara.

Prabowo disambut dengan upacara kenegaraan oleh Presiden Peru saat tiba di Istana Peru Palacio de Gobierno, Lima, pukul 14.00 waktu setempat.