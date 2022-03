Sukses Berbisnis di E-Commerce, Lazada Apresiasi Pengusaha Perempuan di Hari Perempuan Sedunia

ERA.id - Bertepatan dengan Hari Perempuan Sedunia, Lazada menyelenggarakan Lazada Forward Women Awards 2022 yang kedua. Dengan empat kategori penghargaan baru pada tahun ini, 18 pengusaha perempuan yang sukses mengelola bisnis di Lazada dianugerahi penghargaan dalam tujuh kategori.



Pada tahun ini, Lazada membagikan tujuh kategori penghargaan. Tiga kategori penghargaan, yakni Creative, Enterprising, dan Inspiring hadir kembali, ditambah sejumlah kategori seperti Rising Star, Bricks to Clicks Tech Adopter, Social Star, serta kategori yang paling bergengsi, Lazada Forward Woman of the Year Award. Kategori penghargaan utama—Lazada Forward Woman of the Year Award—diraih enam penjual dari setiap wilayah operasional Lazada.



Peraih penghargaan tertinggi untuk Indonesia adalah Farica Edgina Yosafat sebagai pemenang Lazada Forward Woman of the Year (Indonesia), sedangkan Nadya Amatullah menerima penghargaan Enterprising Award. Malida Puji Ayu Lestari juga terpilih sebagai runner-up untuk penghargaan Rising Star Award.



