Varuna Bali Raih Penghargaan di CNN Indonesia Awards 2024

ERA.id - Teater bawah air di bawah naungan Taman Safari Indonesia, yakni Varuna Bali sukses menyabet prestasi di tahun ini.

Dengan keunikannya dalam menyuguhkan pengalaman bersantap dipadukan pertunjukan teater memukau, destinasi wisata di Pulau Dewata ini dianugerahi penghargaan bergengsi “Best Outstanding Tourism Innovation 2024” oleh CNN Indonesia.

Penghargaan ini diraih Varuna Bali pada acara "CNN Indonesia Awards: From Bali to The World” yang diadakan oleh CNN Indonesia di The Stones Hotel pada Hari Senin, 13 Mei 2024.

Varuna Bali terpilih sebagai pemenang dari beberapa nominee yang dinilai oleh nominator dari berbagai institusi dan lembaga untuk memperebutkan penghargaan tersebut.

Best Outstanding Tourism Innovation merupakan penghargaan kepada perusahaan sektor privat yang memiliki inovasi di bidang pariwisata berkelas dunia dan memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan industri pariwisata di Indonesia.

Secara simbolik, Alexander Zulkarnain mewakili Taman Safari Bali Group menerima piala dari CNN Indonesia saat “CNN Indonesia Awards 2024” berlangsung.

“Dengan mengusung tagline “A Voyage of Flavours and Fantasy”, Varuna Bali menghadirkan konsep makan mewah yang unik dengan santapan bercita rasa internasional sekaligus pertunjukkan teater spektakuler di bawah air. Varuna Bali telah berhasil memukau dunia dengan keindahan dan keunikannya. Selama 6 bulan terakhir, kami telah berkomitmen memberikan yang terbaik kepada seluruh dunia, dan hasilnya, Varuna Bali telah dianugerahi penghargaan "Best Outstanding Tourism Innovation 2024" oleh CNN Indonesia.” ungkap Alexander Zulkarnain, Senior VP Marketing Taman Safari Indonesia Grup dalam keterangan persnya.

Berlokasi di Taman Safari Bali, Varuna tidak hanya menyuarakan upaya keberlanjutan dan konservasi kehidupan laut ke dalam pertunjukannya, tetapi juga menggabungkan teknologi dan visualisasi kelas dunia dengan tetap memberikan prioritas utama pada keselamatan dan kenyamanan satwa di sekitarnya.

"Tentunya penghargaan ini bukan hanya sekadar pengakuan, namun juga merupakan pencapaian luar biasa bagi Taman Safari Indonesia Group. Hal ini sejalan dengan visi kami menjadi salah satu taman hiburan berbasis konservasi satwa yang terdepan di dunia dan menginspirasi pelestarian alam,” tambah Alexander,

Pertunjukan bawah air Varuna Bali yang tak terlupakan ini, tentunya menghadirkan pengalaman berbeda dan inovatif bagi pariwisata di Indonesia. Mulai dari kursi makan mewah, hidangan lezat dan berkelas hingga persembahan alur cerita yang menakjubkan, menjadikan Varuna Bali sebagai destinasi wajib bagi wisatawan yang mengunjungi Bali khususnya Taman Safari Bali.