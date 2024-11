Bantah Tegas Lakukan Pertemuan dengan Elon Musk, Menlu Iran: Kami Terkejut Media Amerika Meliput

ERA.id - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei membantah soal adanya kabar mengenai pertemuan Elon Musk dengan Duta Besar Republik Islam untuk PBB Amir-Saeed Iravani.

"Mengenai pernyataan yang dibuat di beberapa media Amerika tentang pertemuan Elon Musk dengan Duta Besar Iran untuk PBB di New York: kami dengan tegas menyangkal fakta pertemuan ini dan terkejut bahwa hal ini diliput oleh media Amerika," kata Baghaei, dikutip Sputnik, Senin (17/11/2024).

Kabar pertemuan itu sebelumnya diberitakan oleh The New York Times, yang mengutip dua pejabat Iran yang ditemui Musk dan Irvani secara pribadi di New York.

Menurut sumber yang dikutip oleh surat kabar itu, pertemuan tersebut berlangsung di lokasi rahasia dan berlangsung lebih dari satu jam. Mereka menilai hasil dari pertemuan tersebut adalah positif.

"Pertemuan dengan Musk memberi Teheran sebuah solusi untuk menghindari negosiasi langsung dengan para pejabat AS," kata sumber tersebut.

Salah satu dari mereka melaporkan bahwa selama percakapan tersebut, Iravani menyarankan Musk untuk memindahkan sebagian bisnisnya ke Teheran setelah mendapat izin dari Departemen Keuangan Amerika Serikat