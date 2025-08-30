Klub Liga Prancis Olympique Marseille Doakan Affan dan Umar yang Dilindas Barracuda

ERA.id - Klub Liga Prancis Olympique Marseille berempati kepada pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang tewas usai dilindas Barracuda Brimob saat demonstrasi di Jakarta, Kamis (28/8) malam.

Klub Prancis yang saat ini diperkuat oleh mantan pemain muda Manchester United Mason Greenwood itu mengunggah di akun Instagram resmi @olympiquedemarseille pada Jumat (29/8) dengan foto gelandang Marseille Pierre-Emile Hojbjerg dengan gestur memberikan hormat.

Dalam unggahannya, Marseille menuliskan "Gamma. Affan Kurniawan. Moh. Umar Amarudin." yang diakhiri dengan emoji tangan menyatu yang kerap digunakan untuk mengungkapkan doa atau permintaan maaf.

Unggahan Marseille itu mendapatkan 40.000 lebih like dan dibanjiri komentar oleh warganet asal Indonesia yang menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas penghormatan klub Prancis tersebut terhadap situasi duka di Indonesia.

Affan Kurniawan meninggal dunia setelah tertabrak dan terlindas kendaraan taktis (rantis) barracuda pada Kamis (28/8) malam saat terjadi bentrokan antara massa aksi dan petugas kepolisian dalam demonstrasi.

Video rekaman kronologi insiden Affan dalam demonstrasi tersebut viral di media sosial, dan bahkan menjadi perhatian media internasional, termasuk klub sepak bola Olympique de Marseille.

Sementara nama Gamma dan Moh Umar Amaruddin yang juga disebutkan dalam unggahan Marseille merujuk pada Gamma Rizkynata Oktafandy dan Moh Umar Amaruddin.

Gamma adalah pelajar SMKN 4 Semarang yang menjadi korban jiwa akibat kasus penembakan oleh oknum polisi di Jawa Tengah pada November 2024. Oknum polisi terdakwa penembak Gamma divonis 15 tahun penjara pada Agustus 2025.

Sementara Moh Umar Amaruddin juga merupakan pengemudi ojek online yang juga menjadi korban dari kendaraan taktis polisi, namun nyawanya masih terselamatkan.

Kasus meninggalnya Affan Kurniawan menjadi eskalasi pergerakan massa di beberapa wilayah Indonesia seperti Solo, Yogyakarta, dan Makassar. Kerusuhan dari demonstrasi yang terjadi di Makassar berujung pada pembakaran kantor DPRD Kota Makassar oleh massa demonstrasi, berdampak pada pertandingan BRI Super League antara PSM Makassar melawan Persebaya Surabaya.

Laga PSM Makassar kontra Persebaya yang sedianya digelar pada Minggu (31/8) di Makassar ditunda karena situasi yang tidak kondusif.

Selain itu, laga antara Persib Bandung melawan Borneo FC yang dijadwalkan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, pada Minggu (31/8), juga diusulkan ditunda karena pertimbangan keamanan.