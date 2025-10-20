Detik-Detik Pesawat Kargo Tabrak Mobil Patroli Bandara, Tergelincir hingga Tenggelam di Laut

ERA.id - Sebuah pesawat kargo dari Dubai tergelincir di landasan pacu saat mendarat. Insiden ini menewaskan dua petugas keamanan bandara Hong Kong.

Peristiwa ini terjadi pada Senin (20/10) yang melibatkan pesawat kargo Boeing 747. Pesawat itu bertabrakan dengan kendaraan patrol keamanan sebelum akhirnya terendam Sebagian ke laut.

"Petugas keamanan bandara tersebut tidak bernapas ketika diselamatkan dari air, dengan satu orang dipastikan meninggal di tempat kejadian dan satu lagi kemudian di rumah sakit," kata direktur eksekutif operasi bandara di Otoritas Bandara Hong Kong Steven Yiu, dikutip Reuters, Senin (20/10/2025).

Meski sebagian badan pesawat tenggelam empat awak maskapai berhasil selamat.

Lalu, kata Yiu, mobil patroli keamanan bertugas berpatroli di landasan pacu utara di sepanjang jalan yang berada di luar pagar landasan pacu. Mobil itu beroperasi di area biasanya dan jelas tidak terburu-buru memasuki landasan pacu.

"Pesawat tiba-tiba berbelok ke kiri setelah mendarat di landasan pacu sebelum menabrak mobil, yang bukanlah jalur normal," tuturnya.

Dalam rekaman kontrol lalu lintas Udara di LiveATC.net, menunjukkan bahwa pilot pesawat kargo mengonfirmasi rencana pendaratan di landasan pacu 07L tempat kecelakaan terjadi. Namun pilot tidak melaporkan masalah teknis yang terjadi.

Man Ka-chai, kepala penyelidik kecelakaan dan keselamatan untuk Otoritas Investigasi Kecelakaan Udara Hong Kong, mengonfirmasi bahwa kontrol lalu lintas udara telah mengarahkan pesawat untuk mendarat di landasan pacu utara.

"Kami tidak menerima pesan apa pun yang meminta bantuan dari pilot," ujarnya.

Diketahui kecelakaan di bandara kargo tersibuk di dunia itu melibatkan sebuah pesawat yang dioperasikan oleh maskapai kargo Turki, ACT Airlines, atas nama Emirates.

Lebih lanjut, landasan pacu utara di bandara kargo tersibuk di unia itu ditutup sementara. Penutupan ini dilakukan sampai inspeksi keselamatan selesai.