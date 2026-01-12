Viral Kereta di Jakbar Tabrak Truk Mogok, Lambaian Tangan Warga Tak Mempan

ERA.id - Sebuah truk tertabrak kereta saat mogok di perlintasan Green Garden, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu malam sekira pukul 18.55 WIB.

Dalam video viral yang diunggah oleh akun Instagram @warga.jakbar, kereta api terdengar melaju dari kejauhan, tetapi truk itu telah berhenti total di tengah rel.

Sejumlah warga bahkan nekat untuk masuk ke antara perlintasan sambil melambaikan tangan ke arah kereta, mengisyaratkan agar kereta itu berhenti.

Namun, bunyi bel kereta semakin nyaring, tanda bahwa kereta tak dapat berhenti. Tabrakan pun tak terhindarkan.

Bagian depan dari kereta nahas itu menghantam badan depan truk. Dentuman tabrakan terdengar nyaring seiring truk itu terpental ke luar perlintasan.

Bodi depan truk tampak penyok, dan kereta masih terus melaju. Kereta itu pun baru berhenti beberapa meter dari lokasi kejadian.

Hingga berita ini diturunkan, belum keterangan resmi dari pihak kepolisian atau PT KAI terkait tabrakan tersebut.