Araghchi: Iran Tidak Nego dengan Amerika untuk Akhir Konflik

ERA.id - Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi mengatakan pemerintah negaranya tidak bernegosiasi dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik di kawasan, demikian dilaporkan saluran televisi Iran Press TV.

Araghchi mengatakan Amerika memang menyampaikan pesan kepada Teheran melalui berbagai perantara, tetapi hal itu tidak berarti sedang berlangsung negosiasi di antara keduanya.

Pada Selasa (24/3) lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Wakil Presiden J.D. Vance, utusan khusus Steve Witkoff, dan menantu Trump, Jared Kushner, menjadi bagian dalam tim negosiasi Amerika Serikat dengan Iran.

Proses negosiasi dilanjutkan pada Minggu dan Trump mengeklaim itu menunjukkan niat serius Teheran untuk menemukan cara dalam menyelesaikan konflik.

Namun, Kementerian Luar Negeri Iran membantah telah mengadakan pembicaraan dengan Amerika.

Pada 28 Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran, termasuk Teheran, hingga menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran membalasnya dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer milik Amerika yang berada di Timur Tengah.

Amerika dan Israel awalnya mengklaim serangan mereka itu diperlukan untuk melawan ancaman yang dianggap berasal dari program nuklir Iran. Namun, mereka segera memperjelas bahwa serangan itu dilakukan karena mereka ingin melihat perubahan kekuasaan di Iran.

Sumber: Sputnik/RIA Novosti