Larijani Tewas, Iran Dendam Kesumat, Janji Akan Balas Israel

ERA.id - Presiden Iran Masoud Pezeshkian akan membalas keras pembunuhan terhadap Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Larijani, kata kantor kepresidenan Iran, Selasa (17/3).

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz sebelumnya mengatakan Larijani tewas dalam serangan Israel di Teheran. Kematian Larijani kemudian dikonfirmasi oleh kantornya.

"Tentu saja, pembalasan keras menanti para teroris kriminal yang, selama agresi mereka menumpahkan darah para martir dari tanah suci Iran," kata Pezeshkian dalam sebuah pernyataan.

Ia juga menyampaikan belasungkawa atas kematian Larijani.

