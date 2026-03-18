| 18 Mar 2026 08:06
Larijani Tewas, Iran Dendam Kesumat, Janji Akan Balas Israel
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Larijani. (Wikimedia Commons)

ERA.id - Presiden Iran Masoud Pezeshkian akan membalas keras pembunuhan terhadap Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Larijani, kata kantor kepresidenan Iran, Selasa (17/3).

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz sebelumnya mengatakan Larijani tewas dalam serangan Israel di Teheran. Kematian Larijani kemudian dikonfirmasi oleh kantornya.

"Tentu saja, pembalasan keras menanti para teroris kriminal yang, selama agresi mereka menumpahkan darah para martir dari tanah suci Iran," kata Pezeshkian dalam sebuah pernyataan.

Ia juga menyampaikan belasungkawa atas kematian Larijani.

Sumber: Sputnik/RIA Novosti

Tags : iran israel larijani
Bagikan ke Facebook
Bagikan ke Twitter
Bagikan ke Whatsapp
Bagikan ke Line
Rekomendasi
Popular