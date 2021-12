Terungkap, Menlu AS Disebut Sempat Rayu Indonesia untuk Buka Hubungan dengan Israel saat ke Jakarta

ERA.id - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken saat berkunjung ke Jakarta pada 13-14 Desember lalu, disebut sempat meminta Indonesia untuk membuka hubungan diplomasi dengan Israel.



Dikutip dari The Time of Israel pada Kamis (23/12/2021), Blinken mengangkat isu tersebut lantaran empat negara Arab saat ini telah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.



Hal itu terungkap dari laporan situs berita The Walla and Axios yang mengutip pejabat Israel yang mengetahui pembicaraan tersebut.



