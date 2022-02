Thailand Bakal Ubah Nama Ibu Kota Bangkok Jadi Krung Thep Maha Nakhon, Apa Artinya?

ERA.id - Thailand bakal mengganti nama Ibu Kota dari sebelumnya Bangkok menjadi Krung Thep Maha Nakhon.



Meski demikian nama Bangkok yang sebelumnya telah dikenal lebih dulu akan tetap diakui oleh pemerintah.



Pengumuman nama baru ini diungkap oleh The Office of the Royal Society (ORST). Pada Selasa lalu, pemerintah Thailand telah menyetujui draf perubahan nama dari ORST.



Tag: bangkok ibu kota thailand