Memanas, Balas AS yang Usir Utusannya dari PBB, Rusia Bakal Usir Sejumlah Diplomat AS di Moskow

ERA.id - Pemerintah Rusia menyatakan bakal mengusir sejumlah diplomat Amerika Serikat (AS). Hal itu merupakan pembalasan atas pengusiran yang dilakukan AS terhadap staf perutusan Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, menurut laporan Interfax, Rabu (23/3).



Kantor berita itu juga mengutip pernyataan kementerian luar negeri Rusia kepada Amerika Serikat bahwa tindakan-tindakan yang bermusuhan terhadap Moskow akan mendapat balasan.



Pemerintah AS pada Februari mengatakan telah mengusir 12 diplomat Rusia di PBB atas dasar kekhawatiran keamanan nasional.



