Umat Muslim di Taiwan dan Hong Kong Mulai Puasa Ramadan Hari Minggu

ERA.id - Umat Islam di Taiwan dan Hong Kong memulai puasa bulan Ramadhan 1443 Hijriah pada Minggu (3/4), sama dengan para Muslim di China daratan.



Chinese Muslim Assosiation of Taiwan dan The Islamic Union of Hong Kong, Jumat (1/4) malam, menetapkan 1 Ramadhan 1443 H bertepatan dengan tanggal 3 April 2022.



"Kami mengikuti dan mempertimbangkan keputusan PBNU, CMA, dan rukyatul hilal negara tetangga (Jepang), maka PCINU Taiwan memberitahukan bahwa awal Ramadhan 1443 H jatuh pada Ahad, 3 April 2022 M," menurut surat pemberitahuan yang dikeluarkan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Taiwan.



Tag: taiwan china ramadan