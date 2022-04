Mantan Peneliti Amerika Serikat Dipenjara Usai Bantu Korea Utara Hindari Sanksi

ERA.id - Seorang mantan peneliti Amerika Serikat di sebuah kelompok cryptocurrency dijatuhi hukuman penjara usai membantu Korea Utara. Dia dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena membantu Korea Utara menghindari sanksi Amerika Serikat.



Virgil Griffith mengaku bersalah karena berkonspirasi untuk melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional AS dengan melakukan perjalanan ke ibu kota Korea Utara, Pyongyang, untuk memberikan presentasi tentang teknologi blockchain.



Menurut Jaksa Penuntut, Griffith melakukan perjalanan ke Korea Utara melalui China pada April 2019. Kedatangannya itu untuk berbicara di Pyongyang Blockchain and Cryptocurrency Conference, meskipun ditolak izin oleh Departemen Luar Negeri AS untuk pergi.



Tag: Virgil Griffith ilmuan amerika serikat Virgil Griffith dihukum penjara korea utara Crypto