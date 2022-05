Dramatis, Kematian Shireen Abu Akleh Dihormati Warga Palestina tapi 'Diganggu' Polisi Israel

ERA.id - Tewasnya seorang jurnalis Al Jazeera bernama Shireen Abu Akleh, membuat banyak publik heboh. Kematiannya dikenang, di sisi lain tak dihormati polisi Israel.



Terbukti, polisi Israel menyerang warga Palestina yang membawa peti jenazah Shireen pada Jumat (13/5/2022), sebelum ribuan pelayat mengiringi peti itu melalui Kota Tua Yerusalem.



Jurnalis 51 tahun itu memang tewas ditembak saat meliput penggerebekan Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat pada Rabu.



Palestinian mourners of slain #AlJazeera journalist #Shireen_Abu_Akleh are attacked by Israeli forces while carrying her coffin during her funeral procession in #Jerusalem pic.twitter.com/ZaiVqVYX27