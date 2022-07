Hambat Aliran Dana Operasi Putin di Ukraina, AS Ajak G20 Termasuk Indonesia Atur Harga Minyak Rusia

ERA.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) Janet Yellen bakal mendesak negara-negara anggota G20 yang menghadiri pertemuan ke-3 FMCBG di Bali pada 15–16 Juli untuk menetapkan pagu harga (price cap) untuk minyak Rusia.



Menurut Yellen, langkah itu dapat menghambat aliran dana Rusia untuk menjalankan agresinya di Ukraina.



Namun tidak hanya itu, menurut Menteri Keuangan AS itu, saat jumpa pers di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (14/7/2022) dikutip dari Antara, penetapan pagu harga dapat menjadi cara mengendalikan ketersediaan minyak global, serta meringankan beban konsumen tidak hanya di AS tetapi juga dunia.



