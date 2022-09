Menawan Dalam Suasana Harmonis Hutan Tropis, Restoran yang Menyimpan Kekayaan Kuliner di Ubud

ERA.id - Ada banyak pilihan jika ingin mencari tempat makan di pulau Dewata. Entah itu bistro yang trendy dan cozy, atau restoran bintang 5, Anda bisa temukan pengalaman makan apa pun di sini. Namun, jarang pula ditemukan tempat yang bisa memenuhi segala keinginan mereka yang ingin menikmati baik kuliner yang klasik serta modern, yang juga bisa dianggap berbeda, masih bisa dinikmati, dan cocok untuk siapa pun yang menjadikan Bali sebagai tempat tinggalnya.

Bayangkan tempat makan yang bisa mempertahankan pendekatan kuliner klasik, namun tetap bisa memperkenalkan cara-cara modern dan canggih untuk sajian di meja Anda. Bayangkan tempat yang Indah, di mana seniman dan pekerja kreatif bisa berjumpa dan menjalin hubungan melalui acara bulanan regular yang diciptakan secara cermat untuk mereka yang memiliki visi sama.

Berlokasi di Ubud, Bali, The Kelusa adalah harta kuliner yang dikelilingi hutan tropis Payangan yang lebat dan tenang. Hutan indah yang dapat menjadi koleksi foto yang diunggah para pelancong di Bali, menjadikan pengalaman bersantap di The Kelusa tidak hanya memuaskan rasa lapar, namun juga memberi kebahagiaan.

Menu di Restoran The Kelusa di Ubud, Bali (Dok. The Kelusa)

Pengalaman makan di The Kelusa, bisa memuaskan setiap penggemar makan, bahkan yang paling kritis sekali pun, dengan menawarkan hidangan yang diciptakan secara spesial ke dalam dua bagian: hidangan andalan; yaitu hidangan Indonesia modern dengan tambahan unik,

- serta hidangan klasik.

Pilihan hidangan andalan termasuk Sambal be Tongkol, yaitu salad tuna dengan bawang, serai, cabe, serta daun basil lokal, Cakalang Woku (Tuna panggang, bumbu kunyit yang pedas, daung bawang panggang, serta confit tomat), serta aneka pilihan hidangan penutup, antara lain Gethuk yang selalu digemari (singkong manis, fla vanilla, potongan aneka kacang, serta es krim vanila).

Seperti dijelaskan sebelumnya, The Kelusa juga menyediakan hidangan klasik mulai dari Melanzane (aubergine, tomat, burnt mozzarella, wild rocket, dan balsamic), hingga Pan Seared Barramundi (polenta cake, wild mushroom, sautéed spinach, dan beurre noir), serta hidangan penutup klasik seperti Semifreddo (peanut butter, caramel popcorn, almond tuile, and chocolate sauce) dan Poached Pear (spiced cranberry, staranise, chantilly crème, and shortbread).

Menu di Restoran The Kelusa di Ubud, Bali (Dok. The Kelusa)

Bagi orang tua yang membawa anak-anak tidak perlu khawatir, karena Chef Iwan dari The Kelusa menyiapkan menu khusus bagi mereka. Penikmat minuman wine istimewa bisa memilih minuman wine untuk memuaskan cita rasa mereka dari tempat penyimpanan wine Samsara, dan tidak diragukan lagi, penggemar minuman cocktail akan menikmati aneka koktail unik yang disajikan oleh The Kelusa, termasuk koktail andalan seperti Popcorn Sour, minuman nikmat disajikan sebelum/setelah makan siang, dan dibuat dari campuran popcorn dan Vodka Sour. Jajaran cocktail dan mocktail mencerminkan warna-warni Bali serta produk organik lokal yang segar.

Selain hidangan gourmet, The Kelusa berusaha menjadi tempat pertemuan untuk semua orang kreatif dan memiliki visi dari seluruh pulau Dewata untuk bertemu dan rileks sejenak. Acara bulanan The Kelusa dirancang untuk pelancong global yang menganggap Bali sebagai tempat tinggalnya, sehingga mereka dapat bersenang dengan makanan dan minuman yang istimewa, sambil mengasah ide kreatif dalam suasana yang gembira.



Suasana tenang dari hutan sekitar serta interior alam tropis menambah daya tarik The Kelusa pada hidangan gourmet yang mengutamakan sejarah kuliner hidangan Indonesia yang kaya dan beragam. Sebagai rangkuman, The Kelusa membuka pintunya dengan tujuan untuk menjamin bahwa setiap tamu akan mendapatkan pengalaman makan kuliner klasik yang

disajikan dengan cara modern dan canggih.

Managing Director dari PT Samsara Raga Internasional, Bayu Sarwono, selaku pemilik The Kelusa serta Samsara Ubud Resort menjelaskan bahwa keinginan mereka adalah jika para pelancong atau siapapun mencari kuliner Indonesia di Ubud, maka The Kelusa adalah yang pertama timbul di pikiran mereka. Tempat dimana hal baru dan modern dipadukan dengan

warisan tradisi dan budaya.

“Sebagai tambahan, kami ingin menciptakan tempat yang menjunjung nilai inklusifitas, inovasi, serta keterkaitan dengan alam dan lingkungan,” jelas Bayu lebih lanjut, dengan menekankan bahwa mutu dan kerendahan hati adalah kata-kata yang menggambarkan filosofi The Kelusa. Bayu menambahkan bahwa The Kelusa ingin mempromosikan kuliner lokal dan

mengoptimalkan penggunaan produk lokal," unkapnya dalam keterangan resmi yang diterima Era.id.

“Kami juga ingin memelihara sustainability dan memperdayakan tenaga lokal serta membina inovasi,” tambahnya.