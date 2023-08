Jadi Tren, Praktisi Kuliner Ungkap Alasan Anak Muda Suka Makanan Instan

ERA.id - Makanan instan seperti mi instan sudah menjadi gaya hidup bagi kebanyakan orang. Makanan instan seringkali menjadi alternatif pilihan. Namun, mengapa makanan instan sangat populer dan disukai oleh banyak anak muda?

Praktisi kuliner, Kevindra Prianto Soemantri mengatakan makanan instan kini sudah menjadi tren bagi anak muda. Selain harganya murah, proses penyajiannya sangat cepat dan praktis. Ditambah lagi, anak muda yang memiliki segudang aktivitas dan akhirnya memilih mengonsumsi makanan instan.

"You are what you eat adalah sebuah statement yang sangat relevan di zaman sekarang. Karena di aktivitas kita yang semakin padat, dengan opsi kegiatan yang banyak juga, kita dituntut untuk bisa lebih mindful eating terhadap apa yang kita konsumsi," jelasnya, saat ditemui di Letjen S Parman, Slipi, Jakarta Barat pada Kamis (3/8/2023).

Kevindra (Foto: Era.id/Adelia)

Kevindra mengatakan mi instan menjadi andalan dan pilihan bagi anak muda. Ia menyarankan supaya anak muda menyantap makanan mi instan yang terbuat dari bahan alami berkualitas di tengah masyarakat, seperti Mie Sedaap Baked.

Mie Sedaap Baked menggunakan bayam dan kunyit sebagai salah satu bahan olahan. Selain itu, dengan cara pembuatan yang dipanggang menjadikan mie lebih rendah lemak.

Konferensi pers Mie Sedaap (Foto: Era.id/Adelia)

Kebaikan bayam dan kunyit pada Mie Sedaap Baked juga disempurnakan dengan rasa yang enak di lidah, ditambah lagi topping seaweed (rumput laut) dan daun jeruk yang hanya ada di Mie Sedaap Baked. Ini sebagai pilihan karbohidrat, konsumen tinggal menambahkan menu protein atau sayuran sesuai selera.

"Dengan adanya Mie Sedaap Baked ini juga menunjukkan kalau konsumen kita sudah siap untuk menikmati mi berkualitas dari bahan alami. Kondisi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pun berbeda dengan kondisi 10 tahun lalu," katanya.

"Konsumen sudah mulai cerdas dan mindful eater. Yang saya sangat salut dari Mie Sedaap Baked ini adalah accessibility dan ingredients-nya," lanjutnya.