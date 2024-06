Resep Turun temurun, Manjakan Lidah dengan Jajanan Klasik Roti Srikaya

ERA.id - Kehadiran roti srikaya sebagai camilan favorit belakangan ini seolah telah mengambil hati para pecinta kuliner.

Cita rasa yang manis dan tekstur lembut mampu membangkitkan kenangan akan jajanan klasik khas tempo dulu.

Meramaikan khasanah kuliner Nusantara, Surabaya memiliki sebuah outlet jajanan yang menjual roti srikaya yang resepnya sudah turun temurun dari warisan keluarga.

Tak jauh dari pusat kota, tepatnya di area G-Walk Citraland Surabaya, penikmat kuliner bisa menemukan outlet Roti Srikaya Agogo.

Berbeda dengan roti srikaya lainnya, di gerai ini kita bisa menikmati jajanan klasik roti srikaya dengan resep selai yang sudah diramu dari generasi ke generasi.

Dibuat dengan resep tradisional

Roti Srikaya (dok. Roti Srikaya Agogo)

Ali Hano, pemilik dan juga pemilik resep asli selai srikaya tersebut menjelaskan, resep selai didapatkan dari warisan sang Ibunda.

Dia mendapatkan dorongan dari sang Ibu untuk tetap meneruskan resep selai srikaya yang otentik tetapi dengan kemasan yang mengikuti zaman.

“Mama saya mendorong saya membuat selai srikaya ini dengan branding saya sendiri karena selai srikaya enak dan otentik susah didapat sekarang ini,” ujar Ali dalam keterangan persnya.

Resep selai srikaya Agogo, kata Ali, tergolong langka dan unik. Hal ini karena proses pembuatannya masih memakai cara kuno yang kini jarang ditemukan.

Cara tradisional itu pun memiliki nilai tambah dari rasa isian roti yang mana proses produksinya memakan waktu hampir 5 jam.

Proses ini dikatakan tentu sudah jarang ditemui pada proses pembuatan selai masa kini yang cenderung memakai teknik instan all in one sekali masak yakni sekitar 45 menit saja.

Bedanya rasa asli kelapa selai instan tidak seharum dengan memakai teknik kuno. Lebih lanjut, dalam mengolah selai yang berbahan dasar kelapa pun tak boleh tergesa-gesa agar tak cepat basi dan dapat matang sempurna.

“Jajanan kami merupakan roti manis buatan toko roti legenda di kota saya. Nama Agogo enak didengar dan gampang diingat juga,” kenang Ali Hano.

Selain rasa selai yang otentik, dirinya juga memproduksi roti kukus yang pulen dan lembut. Apalagi roti kukus dengan berbagai varian rasa dan warna ini dibuat dengan teknik dan racikan yang tak biasa.

“Membuat roti kukus kami sama sekali beda dengan roti tawar yang sudah umum di jumpai di toko roti lainnya,” katanya.

Para pecinta kuliner berbahan dasar roti akan sangat dimanjakan dengan 5 varian rasa roti srikaya yaitu original, pandan, gandum, cokelat dan taro.

Selain srikaya, ada pula varian jajanan lain seperti roti sisir hingga cake lapis Surabaya.