Chef Todd English Perkenalkan Renaisans Kuliner di Bali, Seperti Apa?

ERA.id - Terletak di kawasan Canggu, Bali yang dinamis, Jade by Todd English mewakili intisari dari dunia kuliner, memadukan kekayaan daya tarik sejarah dengan rasa petualangan yang nyata. Hari ini, Jade by Todd English dengan bangga mengumumkan kolaborasi menarik dengan Chef Todd English yang ternama. Kolaborasi ini membuka babak baru bagi permata kuliner yang mempesona ini, menyempurnakan penawarannya yang sudah fantastis dengan perspektif yang segar dan inovatif.

Terinspirasi oleh mistik Jalur Sutra kuno, Jade by Todd English bukan sekadar tujuan bersantap; ini adalah ekspedisi menuju hal yang luar biasa. Setiap sudut dibuat dengan cermat untuk membangkitkan rasa kagum dan takjub. Para tamu akan disambut oleh pesona dunia masa lalu dan paduan masa kini, dengan desain menawan kami yang tak terduga yang akan membuat Anda takjub dan bersemangat untuk menjelajah lebih jauh. Dari saat Anda melangkahkan kaki ke dalam, tempat ini menawarkan pelarian ke dunia di mana tradisi bertemu kemewahan kontemporer.

Chef Todd English bukan sekadar nama; dia adalah simbol masakan terbaik, didukung oleh lima James Beard Awards. Dengan rekam jejak perusahaan terkenal seperti Olives di Venetian Village di The Ritz Carlton Abu Dhabi, blueZoo di Dolphin Hotel di Walt Disney World, dan hotel dengan nama yang sama, The English Hotel di Las Vegas, pendekatannya menghadirkan bakat yang terinspirasi secara global dan tak tertandingi. Memanfaatkan keahliannya yang luas, nantikan perjalanan kuliner keliling dunia, semuanya dari kenyamanan piring makan Anda di Jade by Todd English.

Di Jade by Todd English, Chef Todd English siap mendefinisikan kembali pengalaman gastronomi dengan hidangan yang inventif sekaligus mewah. Nantikan masakannya yang segar, dengan kreasi seperti Bolognese Bebek Peking yang menonjol—ini akan mendefinisikan kembali keunggulan dalam masakan fusion modern.

Evolusi kuliner di Jade by Todd English, di bawah arahan Chef English, ditandai dengan eksperimen yang berani dan upaya tanpa henti untuk mencapai kesempurnaan. Perubahan baru terjadi pada hidangan favorit lama, di mana setiap piring yang disajikan bukan hanya makanan tetapi sebuah pengalaman yang bertujuan untuk memuaskan indra Anda dan membuat momen berkesan.

“Masakan kami lebih dari sekedar makan; ini tentang mengalami sebuah cerita, tarian rasa yang menceritakan kisah-kisah tentang negeri yang jauh dan masa-masa yang terlupakan,” jelas Chef English.

Menu Jade by Todd English yang diperbarui dengan cita rasa unik hanyalah bagian dari perjalanannya. Tujuan sebenarnya adalah untuk meningkatkan keahlian kuliner dan acara makan istimewa yang mencerminkan suasana budaya kuliner Bali yang dinamis. Baik Anda mendalami keahlian memasak atau sekadar mencari kenyamanan dengan makanan enak, di Jade by Todd English, setiap suapan dirancang untuk menjadi petualangan, mengubah meja makan menjadi peta harta karun penemuan rasa.