Korea dan Jepang Jadi Destinasi Populer Gen Z saat Liburan ke Luar Negeri

ERA.id - Generasi Z dikenal begitu bersemangat dalam berpetualang serta memiliki hasrat untuk menjelajahi dunia. Tak heran jika mereka memiliki preferensi destinasi yang unik dan beragam khususnya saat liburan ke luar negeri.

Bagi kebanyakan Gen Z, liburan bukan hanya soal berfoto di tempat-tempat terkenal, tetapi juga tentang pengalaman baru, mengenali budaya, dan petualangan.

Karena itu, menurut Luciana D. Judosasmito, Marketing Communication Head Obaja Tour & Travel, ada dua negara yang cukup ramai diminati Gen Z saat liburan di luar negeri, salah satunya Jepang.

Ya, Jepang memang seolah menawarkan perpaduan antara teknologi canggih, tradisi yang kaya hingga budaya yang unik.

Jepang juga dianggap menawarkan pengalaman liburan yang lengkap dan menarik seperti fashion street, anime, sampai teknologi terbaru.

"Jepang cukup diminati karena budayanya. Budaya animasi Jepang banyak yang nonton, jadi, atmosfer di Jepang itu banyak dicari Gen Z," kata Luciana dalam keterangan pers kepada ERA.

Selain Jepang, ada pula destinasi luar negeri yang cukup laris bagi generasi muda, yaitu Korea Selatan.

Negara yang satu ini juga seolah dapat menjadi magnet bagi Gen Z yang tergila-gila dengan K-Pop, drama Korea, dan tren kecantikan yang mendunia.

"Kalau Korea cukup populer bagi Gen Z karena budaya K-Popnya," tambah Luciana.

Di era modern seperti saat ini, Gen Z dikenal sebagai generasi yang mandiri dan melek teknologi. Mereka gemar merencanakan banyak hal secara mandiri, termasuk liburan.

Namun, di tengah kesibukan dan banyaknya pilihan destinasi, banyak dari Gen Z yang justru lebih memilih paket tur untuk liburan mereka.

Paket tur dianggap menawarkan kemudahan dalam merencanakan perjalanan, mulai dari pemesanan tiket, akomodasi, hingga itinerary yang sudah tersusun rapi.

Ini sangat cocok bagi Gen Z yang sibuk dan ingin liburan tanpa ribet memikirkan detail kecil. Dengan memilih paket tour, mereka hanya perlu menikmati perjalanan tanpa harus pusing dengan persiapan.

"Biasanya Gen Z juga suka mencari paket tur lengkap dengan destinasi serta tiket pesawat sekaligus. Beberapa destinasi populer seperti di Jepang itu mencakup mengunjungi Universal Studio, DisneySea, dan Harry Potter," paparnya.

Sementara itu, Obaja Tour sendiri memiliki promo besar-besaran, mulai dari diskon tiket up to Rp 5 juta hingga diskon tour up to Rp 24 juta yang bisa didapatkan dengan mengunjungi booth-nya di pameran Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Travel Fair yang digelar di PIK Avenue, Jakarta Utara.