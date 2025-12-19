5 Mal di Jakarta yang Punya Dekorasi Natal Menarik, Patut Dikunjungi

ERA.id - Menjelang akhir tahun, suasana Natal mulai terasa di berbagai mal di Jakarta. Dekorasi Natal yang dipasang kini tampil lebih menarik dengan tema yang beragam dan penuh warna, sehingga menarik perhatian pengunjung yang datang untuk berbelanja atau sekadar berjalan-jalan.

Beberapa mal populer menghadirkan dekorasi Natal 2025 dengan konsep unik dan spot foto yang Instagramable. Mulai dari Central Park, PIK Avenue, Mall Kelapa Gading, Mall Taman Anggrek, hingga Plaza Indonesia, semuanya menjadi pilihan untuk menikmati suasana liburan akhir tahun hingga awal Januari 2026.

Berikut rekomendasi spot dekorasi Natal di mal Jakarta yang wajib kamu kunjungi.

1. Central Park Mall: Noel Season Sweetopia

Central Park Mall (Instagram/centralparkmall)

Central Park Mall di Jakarta Barat memamerkan pohon Natal raksasa setinggi 33 meter di Tribeca Park sebagai pusat dekorasi utama. Tema Sweetopia hadir dengan iluminasi lampu warna-warni, drone show, fireworks, dan meet & greet karakter Disney Zootopia, berlangsung hingga 4 Januari 2026.

2. PIK Avenue: Winter Glitters

PIK Avenue (Instagram/pikavenue

PIK Avenue Jakarta Utara menghadirkan dekorasi bertema "Winter Glitters" dengan pohon Natal besar berwarna putih, ornamen emas-merah, serta Christmas Village seperti set film. Ada ice skating dog-friendly dan parade Santa untuk suasana elegan hingga Januari 2026.

3. Mall Kelapa Gading: Enchanted Noel

Mall Kelaga Gading (Instagram/mkglapiazza)

Summarecon Mall Kelapa Gading menyulap area La Piazza menjadi ruang terbuka bertema Natal dengan pohon Natal raksasa berlapis lampu biru dan ornamen keemasan, seperti tampak pada foto. Dekorasi outdoor ini memberi nuansa festival malam yang hangat, dikelilingi area makan dan duduk sehingga pengunjung bisa bersantai sambil berfoto dengan latar pohon Natal La Piazza yang ikonik.

4. Grand Indonesia: A Jolly Christmas

Grand Indonesia (Instagram/grandindo)

Grand Indonesia menghadirkan dekorasi Natal bernuansa ceria dengan instalasi bianglala merah raksasa yang dipenuhi kotak kado, pohon Natal hijau dengan ornamen merah‑emas, serta deretan kado besar di sekelilingnya seperti pada foto. Elemen dekorasi ini menghadirkan suasana seperti taman bermain Natal di dalam mal, lengkap dengan pencahayaan hangat dan latar yang cocok untuk konten media sosial.

5. Plaza Indonesia: Glamour Lights

Plaza Indonesia (Instagram/plazaindonesia)

Plaza Indonesia menampilkan instalasi cahaya spektakuler di atrium dengan nuansa glamor, Christmas Market, dan latar elegan untuk foto akhir tahun. Dekorasi mewah ini berlangsung hingga awal 2026, menjadikannya pilihan premium di pusat kota.

Dekorasi-dekorasi ini menunjukkan bahwa suasana Natal di mal bisa dinikmati dengan cara yang sederhana. Dengan berbagai tema dan spot foto yang ada, pengunjung bisa merasakan momen akhir tahun yang menyenangkan.