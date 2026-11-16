ERA.id - Kementerian Agama RI bersama Universitas Indonesia menggelar Diskusi Publik Road to AICIS+ 2026 bertajuk "Agama dalam Dinamika Global: Geopolitik, Ekonomi, Teknologi, dan Kemanusiaan" di Gedung Science Techno Park, Lantai 1, Universitas Indonesia, Depok, Senin (16/11/2026).

Forum ini menjadi bagian dari rangkaian roadshow menuju puncak perhelatan Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS+) 2026 yang akan dipusatkan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, Prof. Amien Suyitno menegaskan bahwa penyelenggaraan AICIS+ 2026 dirancang untuk melampaui batas-batas kajian keislaman konvensional.

Menggandeng perguruan tinggi umum seperti UI dan UGM, Kemenag berupaya menciptakan titik temu lintas keilmuan antara studi agama, ilmu sosial, sains, hingga teknologi mutakhir.

"Kita ingin AICIS 2026 berbeda. Meskipun sebelumnya sudah mengusung konsep 'plus', ke depan kita ingin terjadinya perjumpaan keilmuan dan berbagai bidang riset yang betul-betul terintegrasi. Tidak semata-mata bicara tentang kajian agama, tetapi juga kajian keilmuan kemanusiaan hingga ilmu sains yang berkembang hari ini," ujar Prof. Amien Suyitno.

Menurutnya, kolaborasi antarperguruan tinggi ini krusial untuk meruntuhkan sekat-sekat atau ego sektoral di dunia akademik sehingga riset yang dihasilkan mampu menjawab persoalan nyata masyarakat global, termasuk disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

"Supaya tidak ada satu ego kelembagaan maupun ego keilmuan. Jadikan momentum AICIS 2026 untuk bersama-sama mengerjakan kajian riset yang berdampak, sehingga pada muaranya bisa menyelesaikan isu-isu kemanusiaan, isu-isu teknologi, termasuk isu terkait AI," tambahnya.

Langkah tersebut mendapat sambutan positif dari pihak Universitas Indonesia. Wakil Rektor Bidang Akademik sekaligus Pelaksana Harian (Plh.) Rektor UI, Prof. Mahmud Sudibandriyo mendukung penuh institusinya karena semangat AICIS+ 2026 sejalan dengan visi dan moto UI.

"Kami dari UI tentu sangat men-support adanya AICIS ini, karena sebagaimana moto Universitas Indonesia juga 'Unggul Berdampak'. Jadi tidak hanya unggul dari segi penemuan-penemuan dan penelitiannya, tetapi juga harus berdampak kepada masyarakat. Ini sinergis dengan apa yang dilaksanakan oleh AICIS," tutur Prof. Mahmud.

Selain paparan kunci dari Dirjen Pendidikan Islam dan sambutan Plh. Rektor UI, sesi diskusi publik ini turut membedah perspektif lintas disiplin bersama para pakar dan pemangku kebijakan.

Hadir sebagai narasumber Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI Prof. Sahiron, Direktur Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi/Kepala UKK Science Techno Park UI Chairul Hudaya, serta Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, Shofwan Al Banna Choiruzzad.