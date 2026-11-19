ERA.id - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menggelar agenda khusus bertajuk Special Session: Hilirisasi dan Kemitraan dalam rangkaian perhelatan The 25th Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2026.

Bertempat di Auditorium Lantai 8, Cyber Building, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC) pada Rabu (18/11/2026), forum ini membedah sekaligus menguji kelayakan bisnis sepuluh karya riset inovatif dari berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se-Indonesia.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Diktis Kemenag ini terbagi menjadi dua sesi utama. Sesi pertama (Special Session #4) dipandu oleh Research Professor di Research Center for Materials BRIN, Prof. Nurul Taufiqu Rochman selaku chairperson bersama moderator Prof. Yanwar Pribadi.

Sementara itu, sesi kedua (Special Session #6) dipimpin oleh Director of the Intellectual Property Management Office (IPMO) Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Sang Kompiang Wirawan sebagai chairperson dengan moderator Prof. Arif Zamhari.

Sepanjang jalannya acara, para peneliti dari rumpun Sains dan Teknologi (Saintek) maupun Sosial Humaniora (Soshum) mempresentasikan beragam purwarupa produk dan model pengabdian terapan—mulai dari alat deteksi halal portabel berbasis biomolekuler dan sensor elektronik, spektrometer berbiaya rendah, drone pemantau kebakaran lahan gambut berbasis kecerdasan buatan (AI), prototipe farmasi halal, hingga inovasi pencegahan NAPZA dan layanan digital kampus responsif gender.

Merespons paparan para inovator, Prof. Sang Kompiang menilai inovasi yang lahir dari lingkungan PTKI memiliki karakter kuat karena memadukan pengabdian masyarakat dengan nilai spiritualitas. Menurutnya, tantangan berikutnya adalah memetakan model bisnis yang tepat bagi setiap produk agar siap diserap pasar.

"Topik-topik ide inovasi yang sudah kita bahas bersama memiliki karakter kuat untuk hilirisasi. Tinggal bagaimana mengemas bisnis modelnya, apakah mengarah ke business-to-business (B2B), business-to-government (B2G) di mana pemerintah menjadi offtaker pertama, atau business-to-customer (B2C) seperti obat herbal dan alat deteksi halal yang langsung menyentuh masyarakat," ujar Prof. Sang Kompiang.

Ia juga mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia pada unit hilirisasi kampus disertai evaluasi berkala enam bulan pasca-acara, seraya menyatakan kesiapan UGM untuk bersinergi langsung dengan para inovator PTKI.

Kasubdit Litapdimas Diktis Kemenag RI, Dr. Nur Kafid menegaskan bahwa kehadiran klaster hilirisasi dan Innovation Expo pada AICIS+ 2026 menjadi bukti bahwa PTKI kini melampaui kajian keislaman konvensional menuju kolaborasi sains dan teknologi terapan yang berdampak bagi publik.

"Saat ini Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam melalui Subdit Litapdimas sedang menyiapkan pedoman penguatan program hilirisasi secara nasional. Harapannya, orientasi riset dan pengabdian kepada masyarakat para dosen bukan lagi sekadar pemenuhan kewajiban administratif, tetapi benar-benar menjawab persoalan dan bermanfaat bagi masyarakat secara umum," jelas Dr. Nur Kafid.

Dari sisi peserta, akademisi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Mada Sanjaya yang mempresentasikan inovasi instrumen spektroskopi berbiaya rendah bertajuk SPEKTRA bersama Zamzam Zamakhsyari, mengapresiasi ruang aktualisasi yang difasilitasi Kemenag dalam ajang AICIS+ tahun ini.

"Harapan kami sebagai dosen dan inventor adalah adanya pendampingan berkelanjutan dari institusi untuk mempertemukan para peneliti dengan pihak industri. Tugas kami di kampus adalah meneliti dan menghasilkan purwarupa produk, sementara industri yang akan melakukan produksi massal dan komersialisasi agar karya kami tidak hanya berhenti menjadi paper atau jurnal," ungkap Mada.

Sementara itu, peneliti dari Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. dr. Flori Ratna Sari, yang memaparkan alat deteksi halal portabel LAMP-U dan Maliki E-Nose hasil kolaborasi lintas fakultas bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, menyebut momentum hilirisasi ini sebagai lompatan besar bagi perguruan tinggi keagamaan.

"Hilirisasi ini adalah peluang besar agar hasil riset tidak hanya tersimpan di perpustakaan atau lemari. Melalui alat detektor halal portabel yang cepat, akurat, dan bisa digunakan langsung di lapangan ini, kami ingin membantu pemerintah menegakkan kebijakan wajib halal sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat atas produk makanan, minuman, obat, dan suplemen yang dikonsumsi," tutur Prof. Flori.