Kemenag Dobrak Sekat Keilmuan Lewat Road to Aicis+ 2026 Perdana di UNJ

ERA.id - Kementerian Agama (Kemenag) RI menorehkan sejarah baru dalam diskursus akademik keislaman dan sains di Indonesia.

Untuk pertama kalinya, perhelatan The 25th Annual International Conference on Islam, Science, and Society (Aicis+ 2026) membuka rangkaian roadshow di luar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Lompatan bersejarah ini ditandai dengan penyelenggaraan Diskusi Publik bertajuk "Trajectory of Indonesian Islamic Studies: From Academic Discourse to Sustainable Life" yang digelar di Gedung Hasyim Asy'ari, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Senin (9/11/2026).

Gelaran ini menjadi titik mula runtuhnya menara gading yang memisahkan kajian keagamaan dengan ilmu pengetahuan umum.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, Prof. Amien Suyitno dalam pidatonya menegaskan bahwa kolaborasi lintas disiplin kini menjadi sebuah keharusan mutlak.

Pemilihan UNJ sebagai lokasi perdana roadshow di institusi pendidikan tinggi multidisiplin merupakan bentuk penghormatan atas rekam jejak kampus tersebut sebagai kiblat pendidikan keguruan nasional.

"Ini momentum pertama kali Aicis mengadakan roadshow pra-Aicis di kampus-kampus di bawah naungan Kemendiktisaintek, dan sejarah ini dimulai lewat UNJ," tegas Prof. Amien.

Ia menganalogikan kedekatan historis Kemenag dan UNJ layaknya almamater atau ibu susuan, mengingat besarnya kontribusi kampus tersebut dalam melahirkan para akademisi dan pejabat di lingkungan Kemenag.

Melalui transformasi menjadi "Aicis Plus", konferensi ini tidak lagi eksklusif mengkaji diskursus keislaman, melainkan mengintegrasikannya secara komprehensif dengan Science, Social, and Society.

"Di era kolaborasi ini, tidak ada satupun institusi yang bisa hidup sendiri. Ilmu tafsir yang hanya berkutat pada kajian klasik akan kehilangan pijakan kontekstualnya. Kita menuntut riset dan Tridharma Perguruan Tinggi yang impactful, yang membawa kemaslahatan nyata bagi peradaban luas, bukan sekadar instrumen administrasi," gugah Prof. Amien.

Salah satu isu strategis yang diusung dalam Aicis+ 2026 adalah pendekatan Eko-Teologi untuk merespons ancaman krisis iklim global. Menyoroti anomali cuaca ekstrem dan bencana alam, Prof. Amien memaparkan gagasan visioner Menteri Agama terkait pentingnya Al-Mahabbah lil-Bi'ah (cinta lingkungan) yang dimanifestasikan dalam tindakan nyata, sekaligus mengajak sivitas akademika untuk merumuskan riset berdampak yang mampu meredam krisis ekologi.

Skala megah Aicis+ 2026 turut tergambar dari besarnya animo global. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Prof. Sahiron memaparkan bahwa Kemenag telah menerima lebih dari 3.400 abstrak dari para ilmuwan yang tersebar di 21 negara.

Melalui roadshow historis ini, Kemenag secara terbuka mengundang lebih banyak keterlibatan dari Perguruan Tinggi Umum (PTU).

"Menyongsong Indonesia Emas 2045, kita menargetkan Indonesia sebagai produsen pengetahuan global. Kami berharap sivitas akademika UNJ dan institusi pendidikan tinggi multidisiplin lainnya semakin terpacu untuk mendiseminasikan karyanya di panggung Aicis ke depan," paparnya.

Konferensi ini juga akan menjadi saksi peluncuran prototipe kecerdasan buatan (AI) Kemenag yang dirancang khusus berbasis otoritas literatur klasik (close sources).

Inisiatif progresif Kemenag ini mendapat sambutan positif dari sivitas akademika UNJ. Kasubdit Pembelajaran UNJ, Ahmad Hakam merefleksikan bahwa peleburan batas keilmuan ini sejatinya membangkitkan kembali memori kejayaan keilmuan Islam masa lalu.

Ia mencontohkan sosok Ibnu Rusyd yang menembus batas kepakaran lintas disiplin sebagai dokter, filsuf, sekaligus pakar hukum.

Dekan Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) UNJ, Dr. Hadi Nasbey, menambahkan bahwa kolaborasi sains dan religious studies memegang peranan krusial untuk memecahkan krisis ketimpangan sosial di Indonesia.

Ia menyebutkan bahwa FMIPA UNJ saat ini tengah mengembangkan kurikulum Dilemma-STEAM yang mengawinkan sains eksperimental dengan nilai etika.

Terkait dominasi teknologi, Dr. Hadi memberikan catatan penting. "AI memang media belajar yang revolusioner, namun verifikasi keilmuan dan otoritas etika harus tetap berada di tangan manusia," pungkasnya, menggarisbawahi urgensi pedoman etika AI yang tengah disiapkan Kemendiktisaintek.

Rangkaian diskursus akademik terbesar ini akan menemui puncaknya pada pergelaran utama Aicis+ 2026 yang akan diselenggarakan secara akbar di Cyber Islamic University (UIN SSC) Cirebon pada pertengahan November mendatang.