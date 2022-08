Biar Makin Cuan, Ini 3 Strategi Layanan Pesan Antar Makanan untuk Optimalkan Usaha Kuliner

ERA.id - Salah satu aplikasi yang kini menjamur adalah aplikasi pesanan layanan makanan online. Maka dari itu, membeli makanan dan minuman favorit menjadi lebih praktis dan mudah sekarang ini. Aplikasi makanan menawarkan beragam fitur dengan kelebihannya masing-masing.



Namun berjualan makanan di aplikasi layanan pesan antar makanan, seperti GoFood tidaklah mudah. Hal ini karena banyak pesaing bisnis kuliner yang menggunakan aplikasi pesan antar makanan ini.



VP Corporate Affairs, Food&Groceries Gojek, Rosel Laviana membeberkan tiga strategis Gojek untuk mengoptimalkan usaha kuliner melalui acara virtual Gojek Peluncuran KPAB 2022 pada Kamis (4/8).

Acara Gojek Peluncuran KPAB 2022 (Foto: Via. Zoom)

1. Pendekatan hyperlocal: teknologi rekomendasi berbasis personalisasi data

Kini, pelanggan bisa melihat rekomendasi kuliner dalam kategori 'Resto Terdekat', 'Kategori Resto Terpopuler', 'Lagi Disukai Foodies', dan terakhir ada #Rekomendasik.



2. Mendorong inovasi untuk meningkatkan kenyamanan

Fitur pickup sebagai solusi bagi mereka dengan mobilitas tinggi. Fitur Ongkos Parkir guna meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan maupun mitra driver serta Mode hemat untuk solusi pesan makanan gratis.



"Nah, seperti ini setiap saat teman-teman bisa berkirim-kirim makanan untuk para kerabat. Dengan inovasi kita, apalagi saat ini bisa memberikan gifting. Untuk teman-temannya yang kena covid bisa mengirim makanan jadi budaya atau kebiasaan. Kita mendorong kenyamanan, ada fitur fleksibel," ujarnya.



"Kita buat fitur parkir, ini kebutuhan teman-teman driver yang enggan minta bayar parkir konsumen. Ya memang otomatis, ada juga teman-teman yang suka enggak ada uang tunai," lanjutnya.

3. Memperkuat basis loyalitas pelanggan

GoFood menghadirkan beragam inisiatif untuk memperkuat layanan value for money lewat berbagai program.



"Ada layanan value for money, yang banyak dorong agar hemat buat pelanggan. Kita ada promo namanya kampanye pasti ada promo, program langganan GoFood plus. pengantaran tepat waktu ada mode hemat, sangat menjawab teman-teman punya opsi mendapatkan makanan lebih hemat. Nanti pilih reguler atau bebas ongkir." ung

