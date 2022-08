Kahiyang Ayu Beri Kode Kaesang Pangarep dan Erina Gudono Lamaran, Nadya Arifta: Aku Bukan Siapa-siapa!

ERA.id - Anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep kini makin berani memperlihatkan kemesraannya dengan Erina Gudono di hadapan publik. Bahkan sang kakak, Kahiyang Ayu sudah memberikan sinyal bahwa mantan kekasih Nadya Arifta dengan Puteri Indonesia DIY 2022 ini sudah lamaran.



Kahiyang Ayu membagikan foto bersama Kaesang, Erina, dan anak-anaknya yang diunggah di Instagram pribadinya. Lewat captionnya, ia menuliskan kalimat yang menjadi tanda pasangan tersebut selangkah lagi menuju ke pelaminan.

Kaesang, Erina, Kahiyang, dan anaknya (Foto: Instagram/@ayanggkahiyang)





"One step closer," tulisnya.



Banyak netizen yang justru gagal fokus dengan cincin yang tersemat di jari Erina Gudono. Banyak yang menduga cincin tersebut menjadi bukti keseriusan Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono.



Di sisi lain, Nadya Arifta yang merupakan mantan kekasih Kaesang Pangarep nampak kondisinya tidak baik. Ia membagikan foto obat penurun panas hingga memberikan kode menyemangati diri sendiri.

Nadya Arifta sakit (Foto: Instagram story/@nadrifta)





Selain itu, Nadya Arifta juga menjawab unggahan dari netizen yang senang karena di followback. Ia mengatakan bukan siapa-siapa dan terkenal melalui jalur kontroversi.

Nadya Arifta (Foto: Instagram story/@nadrifta)





"Wkwkwkwkwk aku bukan sapa-sapa, cuman figur yang lewat doang karena kontroversi. Tapi, senang bisa berkawan dengan siapapun!" jawabnya.



Nadya Arifta juga membagikan foto tengah berada di kamar dan memutar lagu Tamia yang berjudul "Officially Missing You". Ada pun netizen merasa lagu ini sangat cocok untuk dirinya dengan mantan kekasih yang diduga Kaesang Pangarep.



"Lagu boleh sama namun tokoh utama on my mind tentu berbeda." jawab Nadya Arifta.