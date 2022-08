Ikut Lomba Makan Kerupuk, Anak Chelsea Olivia Dilarikan ke Rumah Sakit, Kok Bisa?

ERA.id - Putra Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie, Dante Oliver Alinskie jatuh sakit usai ikut lomba makan kerupuk saat perayaan Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2022 lalu. Dante bahkan sampai harus dilarikan ke rumah sakit untuk mengobati sakitnya tersebut.

Hal ini diungkap Chelsea lewat unggahan di Instagramnya, pada Selasa (23/8/2022). Chelsea mengatakan bahwa Dante mengalami radang di tenggorokannya usai mengikuti lomba makan kerupuk.



"Gara-gara makan kerupuk pada lomba 17 Agustus kemarin, sejak saat itu Dante kena radang tenggorokan. Udah minum obat-obatan gak sembuh juga," tulis Chelsea Olivia, sambil mengunggah foto putranya.



Setelah diberi obat tetapi tak kunjung sembuh, Chelsea pun akhirnya membawa Dante ke rumah sakit dan menemui dokter yang biasa menangani anak-anaknya. Usai diperiksa dokter, Dante akhirnya bisa segera pulih dari radang tenggorkannya.



"Dan akhirnya menyerah kemarin ke RS ketemu dokter anaknya anak-anakku. Thank you dok, lendir yang gak keluar itu akhirnya pagi ini keluar banyak banget. Get well soon @dante.oliver.alinskie," pungkas Chelsea.



Unggahan Chelsea Olivia tentang anaknya yang tengah sakit ini menuai perhatian netizen. Mereka mendoakan agar Dante bisa segera sehat kembali.



"Cepat sembuh ya ponakan online," komentar netizen.



"Get well soon Dante," sambung yang lainnya.