Chelsea Olivia Keracunan Telur di Hotel Mewah, Berat Badan Langsung Menyusut

ERA.id - Kabar kurang menyenangkan datang dari pasangan artis Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie. Chelsea mengalami keracunan telur di sebuah hotel mewah saat sedang berlibur di Bali.



Kejadian kurang menyenangkan ini dialami Chelsea Olivia saat ia dan keluarganya menikmati liburan di Pulau Dewata Bali. Chelsea yang menginap di Hotel The Apurva Kempinski Bali mengaku keracunan makanan saat sedang menyantap sarapan.



"Keracunan makanan gara-gara breakfast hotel, but thanks Apurva service kalian luar biasa. Langsung dokter ke kamar untuk sunitk anti mual dan nyeri di lambung @kempinskibali (dan dicheck terus kondisiny)," tulis Chelses Olivia di laman Instagram Story-nya.



Chelsea Olivia keracunan telur (instagram/chelseaoliviaa)



Rupanya kejadian kurang menyenangkan itu bukan hanya menimpa Chelsea saja, kakak Chelsea, Christina Olivia Wijaya juga mengalami hal serupa. Beruntungnya Christina sudah jauh lebih membaik dibandingkan dengan Chelsea.



"Kabar ku hari ini udah sangat-sangat membaik. Udah nggak mual dan diare lagi. Makan udah bisa makan lumayan banyak. Cuma gerd masih sakit, tenggorokan aku masih perih," kata Christina di Instagramnya.



Christina lalu memberi kabar terbaru tentang kondisi Chelsea Olivia, yang disebutnya masih menhalami diare. Dia pun menyarankan agar istri dari Glenn Alinskie itu diinfus dan mengkonsumsi obat.



"@chelseaoliviaa masih diare sampai hari ini. Ini aku lagi suruh infus lagi dan harus minum antibiotik juga. Thank you semua doanya yah. Doa terbaik untuk kalian semua," tulisnya yang diunggah ulang oleh Chelsea.



Meski kondisinya masih belum membaik, dalam unggahan terbarunya di Instagram Chelsea sudah mulai membagikan keseruannya lagi selama di Bali bersama dengan keluarga kecilnya.

