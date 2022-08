Jess No Limit Lamar Sisca Kohl, Harga Cincinnya Fantastis

ERA.id - Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan Jess No Limit dan Sisca Kohl. Lewat YouTube dan Instagram, Jess No Limit membagikan momen dirinya melamar Sisca Kohl, yang ternyata sudah dilakukan pada 16 Juni 2022 lalu.



"16 Juni 2022. Mr & Mrs. No Limit," tulis Jess sambil mengunggah fotonya dengan Sisca yang memamerkan cincin lamaran, pada Kamis (25/8/2022).



Sontak lamaran Jess No Limit dan Sisca Kohl ini langsung menuai perhatian netizen, dan trending di media sosial. Salah satu hal yang turut mencuri perhatian adalah cincin lamaran yang diberikan Jess kepada Sisca.



Dilansir dari YouTubenya, Jess ternyata memesan cincin tersebut di Singapura. Ia meminta adiknya, Jessica Jane dan ibunya untuk mengambil langsung cincin tersebut ke Singapura.



"Hari ini mau antar mama sama Jessica ke airport, mereka mau liburan sama ambil cincin yang sudah aku beli. Kebetulan kemarin kita sudah lihat-lihat di Indonesia, barangnya memang nggak ada yang pengin aku belikan untuk Sisca. Puji Tuhan aku juga sudah bisa bayar cincinnya yang itu, jadi ini tinggal ambil saja," kata Jess.



Dalam video tersebut, terlihat momen Jessica mengambil cincin, yang dibeli dari salah satu brand perhiasan ternama dunia, Cartier. Terlihat cincin tersebut bertahtakan berlian dan tampak berkilau dengan indah.



Diunggah akun Instagram @fashion.siscakohl, ternyata cincin yang diberikan Jess tersebut berjenis Solitaire 1895, dengan model klasik. Harganya terbilang fantastis, yang mana biasa dibandrol dengan harga Rp700 juta hingga Rp1,5 miliar, tergantung jenis karat yang dipesan.



Sontak fakta harga cincin tersebut menuai perhatian netizen. Mereka ramai memberikan komentar kocak tentang harga cincin yang fantastis.



"Mahal banget," komentar netizen.



"Ginjal bergetar," ucap yang lain.