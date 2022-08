Bergaya Pakai Dress Motif Koran, Penampilan Bio One Disanjung Mirip Harry Styles hingga Tuai Kritikan

ERA.id - Bio One sukses mengejutkan warganet dengan unggahan terbaru di Instagramnya. Pada unggahan tersebut, Bio terlihat tampil mengenakan pakaian wanita, yakni sebuah dress panjang.



Dress tersebut memiliki motof tulisan mirip koran. Untuk melengkapi penampilannya, Bio juga menambahkan beberapa aksesoris yang digunakannya, mulai dari kacamata, kalung, hingga gelang.





"I just really love my look today (saya sangat menyukai penampilan saya hari ini)," tulis Bio, pada Kamis (25/8/2022).



Penampilan Bio One yang mengenakan dress perempuan ini menuai pro kontra dari netizen. Ada yang mengkritiknya karena berpernampilan bak perempuan, hingga ada yang memuji penampilannya yang mirip dengan gaya Harry Styles.



"Bang please deh. Jadi laki aja udah, jangan aneh2 please," komentar salah satu netizen.



"Mirip Harry Styles jadinya," ucap yang lain.



"Ini adalah cara pria mengeksplor dunia fashion," sambung netizen lain.